Wallenhorst. Überraschende Entwicklung beim Wallenhorster Naturkosmetik-Produzenten Aperiron: Inhaber Thomas Olbert hat sein Unternehmen zum Jahreswechsel verkauft. Neuer Inhaber ist aber kein Investor oder Großkonzern. "Apeiron bleibt ein Familienunternehmen", stellt Olbert klar.

