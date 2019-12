Der neue Kreisverkehr aus Blickrichtung Stüvestraße. Links ist das Baugebiet Witthügel zu erkennen. Foto: Marcus Alwes

Wallenhorst. Der neue Kreisel im früheren Kreuzungsbereich Am Pingelstrang/Pyer Kirchweg/Stüvestraße ist am Mittwochmittag für den Autoverkehr freigegeben worden. Seitdem rollt der Verkehr wieder in diesem Abschnitt in Hollage-Ost.