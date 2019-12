Wallenhorst. Die Inbetriebnahme des Krippenhauses St. Anna in Wallenhorst soll zum 1. August des kommenden Jahres erfolgen. Es soll in fünf Gruppen insgesamt 75 Kindern im Alter zwischen und null und zwei Jahren Platz bieten.

