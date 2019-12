Neues Baugebiet für Hollage in Planung CC-Editor öffnen

In Hollage soll ein neues Baugebiet entstehen. Foto: Jörn Martens

Wallenhorst. Die Nachfrage nach neuen Wohnbauflächen in der Gemeinde Wallenhorst ist ungebrochen hoch. Im Ortsteil Hollage bietet sich dafür eine Fläche in nur 400 Meter Entfernung vom Ortszentrum an, die nach den Worten der Gemeindeverwaltung „eine sinnvolle Arrondierung der vorhandenen Siedlung“ darstellen würde.