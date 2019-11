Wallenhorst. Das Radverkehrskonzept der Gemeinde Wallenhorst steht. Der zuständige Fachausschuss hat es zustimmend zur Kenntnis genommen. Als erste größere Maßnahme daraus soll die östliche Uhlandstraße zu einem asphaltierten Geh- und Radweg ausgebaut werden.

