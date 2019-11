Ansgar Speer stellte auch das Programm der Karnevalsfeste vor. „Wir haben insgesamt sechs Tanzgruppen am Start – darunter eine neue von vier- bis sechsjährigen mit Niedlich-Faktor“. Ein Männerballett stehe ebenfalls wieder bereit. Auch die Büttenredner seien gebucht. „Es sind fünf verschiedene – also jeweils drei“, sagte Speer und klärte auf: Schwickel und Schwager seien wieder auf beiden Festen dabei. Zur Nachmittagsgala kämen Bauchredner Ette mit seiner Puppe Lilly sowie Bendine Ziepelding alias Maria Kohrmann-Unfeld, die erstmals beim KKC zu Gast sei. Auch Pfarrer Schöneich habe sich angekündigt. Nach seinem Jahr als Ehrengardist bei den Blau-Weißen wolle er wohl mal wieder vernünftigen Karneval feiern, konnte sich Speer einen kleinen Gruß in den Osten der Gemeinde nicht verkneifen. Auf dem Kostümfest seien dann Stephan Rodefeld und der Wolli, der nach seiner letztjährigen Premiere gerne wieder von Hamburg nach Hollage kommen wolle, zu sehen. Der Kinderkarneval werde wie gewohnt aus den eigenen Reihen heraus gestaltet und mit einem Auftritt der Kindermusik Jojo’s zum Abschluss ergänzt.

Die Feste im Überblick: Kinderkarneval am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr, Nachmittagsgala am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr sowie Kostümfest am Freitag, 21. Februar, um 19.30 Uhr. Eintrittskarten werden demnächst an der Tankstelle Q1, im Haus der Geschenke Hinrichs, im Gasthaus Barlag und bei Schreibwaren Vornholt erhältlich sein.