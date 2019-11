Wallenhorst. Außer der zehnköpfigen Jury aus Vertretern des Wallenhorster öffentlichen Lebens und dem Organisationsteam in der Gemeindeverwaltung um Margret Terglane weiß bis zur Verkündung am „Tag des Anstoßes“ niemand, wer der neue Preisträger ist. Jury-Mitglied Ulrike Gärtner fällt diesmal die Aufgabe zu, ihn vorzustellen.

Sie kommt vom Allgemeinen zum Speziellen und spricht zunächst von dem Auswahl-Problem der Jury bei der Fülle von eingereichten Vorschlägen: „Eigentlich hätten alle eine besondere Auszeichnung verdient“. Aber dann habe man sich doch einmütig für eine Familie entschieden, die neben der ehrenamtlichen Arbeit in der Heimat auch über ihren eigenen Tellerrand schaut.

Um 21.31 Uhr wird der Preisträger verkündet

Um 21.31 Uhr lüftet sie den Schleier: „Es ist Familie Brüggemann, Vater, Mutter und Sohn, Reinhard, Elisabeth und Martin!“ Deren Blick über den Tellerrand reicht bis Kumi in Uganda. Der dortige St. Paul’s Parish ist 2009 eine Partnerschaft mit der Wallenhorster St. Alexander-Gemeinde (kurz: Palex) eingegangen. Martin Brüggemann als Sprecher der Palex-Gruppe und seine Eltern sind die Aktivisten, die den Partnerschaftsgedanken mit Leben füllen, regelmäßig Gäste aus Kumi aufnehmen und ihnen das Leben in Deutschland näher bringen.

Vielfältiges Engagement in Kirchgemeinde und Kolping

Vater Reinhard engagiert sich schon lange in der Alexandergemeinde. Er ist Mitglied im Kirchenvorstand und dort im zeitaufwändigen Bauausschuss. Das gerade fertiggestellte Kolumbarium liegt ihm besonders am Herzen, gern führt und informiert er interessierte Gruppen zu dem neuen Bauwerk. Auch die Kolpingfamilie kann sich seit vielen Jahren auf seine engagierte Mitarbeit verlassen. Mutter Elisabeth ist neben ihrer Mitarbeit in der Palex-Gruppe aktiv als Kommunionshelferin und in der Eine-Welt-Arbeit der Pfarrgemeinde. Damit nicht genug, begleitet sie Schulkinder im „Walking Bus“ zur Katharinaschule und verkauft samstags Getreide für den gemeinnützigen Verein Windmühle Lechtingen. Als Sohn solcher Eltern kann man gar nicht anders, man wird quasi ins Ehrenamt hineingeboren, stellt die Laudatorin Ulrike Gärtner fest. Martin ist Sprecher der Palex-Gruppe und findet daneben Zeit für Vorstandsarbeit in der Kolpingfamilie, etwa im Familienkreis und im Fachbereich „Gesellschaft und Arbeitswelt“.

Etwas an die Gesellschaft zurückgeben

Unter stehender Ovation des Publikums nimmt Elisabeth Brüggemann den „Stein des Anstoßes“ aus den Händen von Bürgermeister Otto Steinkamp entgegen. Sie lenkt den Blick auf ihre zwei weiteren Kinder, die auch als Gruppenleiter bei den Pfadfindern und den Messdienern aktiv seien. Alle hätten bereits in der Kindheit stark vom Ehrenamt profitiert, etwa wenn sie mit ins Zeltlager durften. „Es ist klar, dass man dann auch etwas zurückgeben möchte“, sagt Sohn Martin.