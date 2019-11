In Gegenwart von Bürgermeister Otto Steinkamp (r.), des Landtagsabgeordneten Clemens Lammerskitten (2.v.l.) und des Sprechers von "Wir für Wallenhorst", Hans-Jürgen Klumpe, freuten sich Mona Elbel (l.) und Astrid Wesselkamp (Mitte) über die Spende für die Bunte Krabbelkiste. Foto: Marcus Alwes

Wallenhorst. Wenn ein Frühstück in Hollage für strahlende Gesichter sorgt, dann kann es daran liegen, dass es allen Gästen geschmeckt hat. Es ist aber auch möglich, dass am Rande des Treffens zusätzlich eine großzügige Spende überreicht wurde. In diesem Fall an die Verantwortlichen der Bunten Krabbelkiste.