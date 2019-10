Wallenhorst. „Aus persönlichen Gründen“ hat Markus Broxtermann (SPD) sein Ratsmandat in Wallenhorst niedergelegt. „Wenn man seinem Amt nicht mehr mit der Hingabe und der Konsequenz nachgehen kann, wie man es von sich erwartet, bleibt eine solche Entscheidung letztendlich die einzig Richtige“, ließ er mitteilen.

