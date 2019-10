Wallenhorst. Zwei Tage lang feiert die Hollager Kolpingsfamilie ihr inzwischen schon traditionelles Oktoberfest im Festzelt an der Hansastraße. Den Auftakt zur zweitägigen Sause bildete der Freitagabend im natürlich ausverkauften Festzelt. Dort zelebrierten gut gelaunte Gäste in Dirndl und Lederhose die bayerische Lebensart.

