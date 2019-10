Wallenhorst. Abdullah Nouri ist 25 Jahre alt. Er lebt in Wallenhorst, hat einen Job, den er mag, sucht eine Wohnung und möchte im nächsten Jahr seinen Führerschein machen. Soweit, so gut. Das Problem: Nouri ist ein afghanischer Flüchtling, sein Status lautet "Duldung". Seine Abschiebung ist nur vorübergehend ausgesetzt. Wir haben mit ihm und seinem Arbeitgeber gesprochen.

"Mit dem Gedanken an die Abschiebung zu leben, ist immer wieder frustrierend", erklärt Abdullah Nouri . Trotzdem liebe er sein Leben in Wallenhorst. An seinen Ausbildungsplatz bei Apeiron ist er über Umwege gekommen. In Bramsche hat er hin und wieder in einer Kleiderkammer geholfen und dort den ersten Kontakt zum Wallenhorster Unternehmer Thomas Olbert, dem Geschäftsführer des Naturkosmetikherstellers Apeiron, der ehrenamtlich Kleidung nach Bramsche gebracht hat, bekommen. Von dem Zeitpunkt an ging es für Nouri bergauf.

Thomas Olbert erinnert sich: "Als ich gefragt wurde, ob ich nicht einen Praktikumsplatz für den motivierten jungen Mann hätte, musste ich nicht lange überlegen." Schnell sei für den Unternehmer klar gewesen: "Das probieren wir aus.'" 14 Tage lang lernte Nouri als Praktikant das Naturkosmetikunternehmen kennen. "Er zeigte sich dabei von seiner besten Seite", bescheinigt ihm Olbert noch heute. In diesen zwei Wochen sei nicht nur bei Nouri der Ehrgeiz geweckt worden etwas Neues zu lernen, sondern auch bei Olbert den Flüchtling auszubilden.

"Ich habe mich schlau gemacht, was notwendig ist, um einen Flüchtling als Auszubildenden einzustellen." Thomas Olbert

Das Problem an der ganze Geschichte sei gewesen, dass Nouris Asyl- und auch das Wiederspruchsverfahren bereits negativ beschieden worden waren und der junge Mann ständig mit einer Abschiebung rechnen musste. "Wir konnten daher erst nur ein neunmonatiges Praktikum quasi als Ausbildungsvorbereitung realisieren. Das haben wir beide aber als weiteren Schritt zum Erfolg gesehen", so Olbert und erzählt weiter: "Für einen echten Ausbildungsplatz mussten wir uns lang und breit mit den Behörden auseinandersetzten." Oft habe er das Gefühlt gehabt, dass dabei immer wieder Willkür, sowohl bei der Ausländerbehörde also auch beim Jobcenter, im Spiel gewesen sei. Mit Anforderungen, Auflagen und vielen Schreiben seien Nouri und er bombardiert worden. "Auf drei Seiten musste ich mich erklären, warum ich einen afghanischen Flüchtling und keinen EU-Vorrangsberechtigten in meinem Unternehmen ausbilden möchte." Dabei sei es ihm als Ausbilder immer nur um den Menschen, und nicht um die Nationalität gegangen. Mit zwei deutschen Auszubildenden habe Olbert sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Nouri hingegen, habe ihn vom ersten Tag an begeistert. "Hier möchte ein junger Mann wirklich etwas lernen", sagt der Unternehmer.

Dies hat der Afghane bereits ausreichend unter Beweis gestellt. Vier Deutschkurse bis zum sogenannten Level B1, dem Einbürgerungstest, hat er bereits mit Erfolg absolviert und kann sich auf Deutsch gut verständigen. Seit Ende 2017 bildet Apeiron ihn als Fachlagerist aus. Seine Zwischenprüfung hat der 25-jährige Ende September mit der Note "gut" bestanden und ist nun ganz motiviert für den Endspurt seiner Ausbildung.

"Im Sommer 2020 werde ich fertig sein. Bis dahin muss ich noch viel lernen", so Nouri. Besonders die Fachbegriffe während der Ausbildung und die besonderen Hygieneverordungen im Naturkosmetikbereich seien für ihn schwer zu verstehen. Daher nutze der das Nachhilfe Angebot seiner Berufsschule am Nachmittag. "Aber auch meine Ausbilder im Betrieb erklären mir alles, was ich wissen muss", sagt er. Auch nach Feierabend sei das ganze Team für ihn da und binde ihn mit ein in das Leben im Ort.

"Die Kollegen und auch mein Chef sind für mich hier meine Familie. Ich fühle mich hier zu Hause." Abdullah Nouri

Doch weit in die Zukunft kann der junge Mann nicht planen. Während seiner Ausbildung ist er in Deutschland weiterhin geduldet. Sollte er nach bestandener Abschlussprüfung eine Festanstellung bekommen, verlängert sich seine Aufenthaltsgenehmigung um weitere sechs Monate. Darauf hofft Nouri und tut einiges dafür: "Die Arbeit ist mir wichtig, ich möchte unbedingt diese Ausbildung erfolgreich beenden und in Deutschland bleiben." Sein Ausbilder, Thomas Olbert, unterstützt ihn dabei nach Kräften. Er sagt: "Wenn die Behörden diesen jungen motivierten und absolut integrierten Mann abschieben, dann setze ich mich auf´s Rollfeld vor den Flieger. Sowas darf hier nicht passieren. Ich würde mich freuen, wenn er bei uns bleibt."

