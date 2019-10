Wallenhorst. Die Siedlergemeinschaft Hollage hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einem Brunch gefeiert.

Bei dem Fest in der Gaststätte Barlag wurden langjährige Mitglieder geehrt, wie die Siedlergemeinschaft in einem Pressetext mitteilte. Eine Ehrenurkunde erhielt demnach Georg Hörnschemeyer, der durch sein "hartnäckiges Engagement" dazu beigetragen habe, dass die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wallenhorst aufgehoben wurde. Die Anlieger einer Straße müssen nun kein zweites Mal zahlen, wenn Straßenerneuerungen anstehen. Geehrt wurde auch Heinrich Klumpe, der nicht nur sein 70-jähriges Jubiläum begehen konnte, sondern auch als einziges lebendes Gründungsmitglied und Zeitzeuge zugegen war.



Gründung in der Not der Nachkriegsjahre

Als damals in den Nachkriegsjahren der Hollager Gemeindepastor Paul Lichtenbäumer die große Wohnungsnot miterlebte, setzte er sich dafür ein, dass für alle siedlungswilligen Ost-Vertriebenen und Hollager schnell Bauland zur Verfügung gestellt wurde. Am 12. September 1949 wurde die Grundsteinlegung der Josefs-Siedlung in einem Festakt durch den damaligen Bischof vollzogen. Die folgenden Jahre waren nach Angaben der Siedlergemeinschaft geprägt von gemeinsamen Aktivitäten, "die über eine normale Nachbarschaftshilfe weit hinausgingen" - mit vielen gemeinsamen Festen und Ausflügen.

Rückläufige Mitgliederzahlen

Später musste die Siedlergemeinschaft jedoch nach eigenem Bekunden die Erfahrung machen, dass die folgenden Generationen "andere Schwerpunkte in ihrer Freizeitgestaltung" setzten: "Gemeinsame Unternehmungen mit dem Siedlerbund gerieten dadurch in den Hintergrund. Der Nachwuchs für den Verein blieb aus und somit muss auch der Siedlerbund rückläufige Mitgliederzahlen schreiben", heißt es in der Pressemitteilung. Ausnahme sei das traditionelle Grünkohlessen geblieben, das sich bis heute "großer Beliebtheit" erfreue. Auch das sommerliche Grillfest der Siedlergemeinschaft werde nach wie vor gut besucht.