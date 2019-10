Wallenhorst. Wie stellst du dir dein Wallenhorst vor? Diese Frage stellt die Gemeinde Wallenhorst ihren Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Dazu lädt sie alle Interessierten zur Jugendkonferenz am Dienstag, den 29. Oktober ins Philipp-Neri-Haus, Hollager Straße 127, ein.

Gemeinsam mit Uwe Helmes von der Stellwerk Zukunft gGmbH werden die Teilnehmer in verschiedenen Workshops an ihrer Zukunftsvision für Wallenhorst arbeiten. Los geht es um 8.30 Uhr nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Otto Steinkamp. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen präsentieren die Teilnehmenden am Nachmittag um 16.30 Uhr vor Ratsmitgliedern, Eltern und weiteren interessierten Wallenhorster Bürgern.



Direkter Draht zur Politik

„Wir möchten mit Jugendlichen den direkten Draht zur Politik suchen. Nicht über gewählte Vertreter der Jugend, sondern in einer Konferenz, an der jeder Jugendliche aus der Gemeinde Wallenhorst teilnehmen kann. Jeder soll die Möglichkeit haben, seine Kritik an den bestehenden Verhältnissen hier in Wallenhorst zu üben. Jeder soll seine Ideen einbringen können und ernst genommen werden“, erläutert Jugendpfleger Jürgen Abeln. „Diese Ideen möchten wir in den diversen Workshops erörtern und auch konkret ausarbeiten.“ Dafür sammle das Team der Jugendpflege bereits jetzt in verschiedenen Schulen Ideen, um möglichst schon bei der Jugendkonferenz einige Fachleute dabei zu haben. Diese sollen den Jugendlichen bei der Ausarbeitung ihrer Wünsche zur Seite stehen.

Von der Konferenz zum Projekt

Mit Blick in die Zukunft erläutert Abeln: „Mit der Jugendkonferenz muss das Ganze nicht aufhören. Unser Wunsch wäre es, dass sich zu verschiedenen Ideen Projektgruppen bilden, die an einzelnen Punkten auch nach der Konferenz weiterarbeiten möchten.“ Nach der ersten Auflage der Wallenhorster Jugendkonferenz vor drei Jahren seien auf diese Weise etwa ein Discoabend im Hyde Park oder die Anschaffung von Arcade Games für das JAB2 organisiert worden.

Infos und Anmeldung

Wer Fragen oder Anregungen hat, kann sich unter den Rufnummern 05407 30221 oder 0171 5562704 direkt an Jürgen Abeln wenden. Weitere Informationen sind in einem Faltblatt enthalten, das im Rathaus, im Jugendzentrum sowie in den Schulen und an vielen weiteren Stellen ausliegt. Ein Anmeldeabschnitt und ein Antrag auf Unterrichtsbefreiung sind darin ebenfalls enthalten.