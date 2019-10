Wallenhorst/Ibbenbüren. Es ist beschlossene Sache: Die Bundesregierung möchte die Meisterpflicht in zwölf Gewerken wiedereinführen. Die Debatte über Sinn und Unsinn dieser Einrichtung geht aber weiter. Auch in und um Osnabrück.

Ulrich Hörnschemeyer ist einer der Betroffenen. Seit 2006 ist er Obermeister der Raumausstatter- und Sattler-Innung im Bezirk Osnabrück und Grafschaft Bentheim. Seit 2004 wird sein Gewerk in der Anlage B1 zur Handwerksordnung gelistet. Das heißt: Der Meistertitel ist nicht verpflichtend, kann aber freiwillig erworben werden. Bald soll sich das wieder ändern. Hörnschemeyer, der sein Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder in zweiter Generation betreibt, hat 1991 seinen Meister gemacht. Darauf ist er stolz. Sein Meisterbrief prangt gut sichtbar hinter dem Tresen seines Geschäfts in Wallenhorst.



Euphorie bei der Kreishandwerkerschaft

"Ich bin wirklich froh drum", betont er. Die unter der Schröder-Regierung durchgeführte Abschaffung nennt er im Rückblick eine "Dequalifizierungsmaßnahme". Damals, bei hohen Arbeitslosenzahlen, wollte Rot-Grün den Gang in die Selbstständigkeit erleichtern; der Meister galt als antiquierte, mit EU-Recht schwer vereinbare Marktzugangsbeschränkung. Zwar stieg die Zahl der Neugründungen tatsächlich nach oben. Aber laut Hörnschemeyer litt darunter die Qualität der Arbeit, da sich auch Berufsfremde daran versuchten. "Die Bezeichnung Raumausstatter wurde verwässert", sagt Hörnschemeyer: "Das hat dem Berufsbild nicht gut getan."

Zur Sache Meisterpflicht 2003 wurde die in ihren Grundzügen aus der NS-Zeit stammende Handwerksordnung grundlegend reformiert. War bis dahin in nahezu allen Berufen der Meistertitel Voraussetzung für die Selbstständigkeit, wurde nun diese sogenannte Meisterpflicht für 53 Gewerke abgeschafft. Jetzt wieder eine Rolle rückwärts: In zwölf Berufen kommt die Meisterpflicht zurück, schon Anfang 2020 soll es soweit sein. Die Novelle gilt anderem für die Raumausstatter, die Fliesenleger und die Orgelbauer. In der Zwischenzeit gegründete Betriebe ohne Meister genießen Bestandschutz.

Durch die Ablegung der Meisterprüfung würden zudem eine bessere Ausbildung garantiert und die Absolventen umfassend auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Hörnschemeyer ist überzeugt: "Der Qualitätsstandard ist mit dem Meister gesichert. Auch die Zukunftsperspektiven sind besser." Zur Schulung gehören nicht nur die praktische und theoretische Fachbildung, sondern auch Kurse in Betriebswirtschaft und Ausbildung. Viele der nach 2004 neu entstandenen Betriebe ohne Meister seien nach einem Jahr schon wieder gescheitert. Die Wiederkehr der Meisterpflicht sei darum "ein hoffnungsvolles Signal für die Zukunft", glaubt Hörnschemeyer.

Automatisch Ausweis von Qualität?

Mario Kleinod sitzt im Wintergarten seines Privathauses in Ibbenbüren und blättert in einem dicken Aktenordner. Der gebürtige Sachse hat sich 2007 als Dachdecker selbstständig gemacht - allerdings nicht als Niedergelassener, sondern im Reisegewerbe. Dafür braucht er laut Gesetz keinen Meistertitel. Außerhalb des Reisegewerbes dagegen schon. Die Dachdeckerei ist eines der Gewerke, die in der Anlage A zur Handwerksordnung aufgeführt werden: Die Ablegung der Meisterprüfung bei der örtlichen Handwerkskammer ist zwingende Voraussetzung für die Selbstständigkeit und die Erlaubnis, Lehrlinge auszubilden. Außer eben, man hat einen Reisegewerbeschein. Den hat Kleinod. Und ist damit sehr zufrieden.

"Wer den Meister machen will, soll's machen", sagt Kleinod. Er will nicht. Und sieht auch nicht ein, warum man jemanden dazu zwingen sollte. Mit der organisierten Handwerkerschaft liegt er seit langem über Kreuz. Ihn und andere selbstständige Kollegen, die sich im Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker (BUH) zusammengeschlossen haben, sieht er pauschal einer ganz Reihe ungerechtfertigter Verdächtigungen ausgesetzt: Betrug, Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung. Was vorkommen mag, das bestreitet er gar nicht. Aber es sei nicht so, dass ein Meistertitel automatisch Ausweis besonderer Qualität oder Gesetzestreue sei, von menschlich reifer Personalführung ganz zu schweigen. Und die Kammern schützten im Zweifel ihre Mitglieder statt die Kunden.

"Wir sind aus dem Mittelalter raus"

Das Hohelied auf den Titel ist für Kleinod Augenwischerei. "Wie überleben denn andere Länder?", fragt er: "Wir sind aus dem Mittelalter raus." In der Tat ist der Meister eine deutsche Besonderheit. Kleinod und andere Kritiker glauben, eine Marktzugangsbeschränkung wie die Meisterpflicht bewirke, dass die Kreishandwerkerschaften und die Kammern zu Kartellen würden. Wie unangenehm sie gegenüber Konkurrenten werden können, hat Kleinod selbst erlebt. Zeitweise war ein Fahnder auf ihn angesetzt, Kunden und Betriebe würden eingeschüchtert. Kleinod bezichtigt seinen ehemaligen Arbeitgeber der Verleumdung. Wenn er sich in Rage redet, vergleicht er das kompromisslose Vorgehen der Handwerkerschaft schon mal mit staatlicher Verfolgung im Dritten Reich und in der DDR.

Was wirkt gegen den Fachkräftemangel?

Umstritten ist auch die Auswirkung der Meisterpflicht auf das Thema, das alle Handwerker gleichermaßen umtreibt: den Fachkräftemangel. Während Hörnschemeyer hofft, dass der Meister bessere Zukunftsaussichten biete und darum mehr junge Menschen fürs Handwerk gewinne, glaubt Kleinod nicht an einen positiven Effekt: "Wir haben immer weniger Angestellte, nicht nur weniger Meister." Der Trend zur Akademisierung bleibe bestehen, Meister hin oder her. Er hat einen ganz eigenen Vorschlag: "Warum investiert man so viel Zeit und Geld in dieses neue Gesetz, statt in die Bezahlung der Lehrlinge?" Da ist er gar nicht weit von Obermeister Hörnschemeyer entfernt, der ebenfalls höhere Löhne erwartet.

In fünf Jahren möchte die Bundesregierung die Auswirkungen der Gesetzesreform überprüfen. Was erwarten sich die beiden Osnabrücker Handwerker davon? "Hoffentlich sind dann auch die Sattler wieder dabei", sagt Hörnschemeyer. "Die Zahl der Betriebe wird weiter zurückgehen", entgegnet Kleinod. Die Meisterpflicht bleibt ein heißes Eisen.