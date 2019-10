Ehrung für Ehrenamtliche seit 2001

Der Stein des Anstoßes wird seit 2001 jährlich an Menschen verliehen, die sich zum jeweiligen Jahresthema ehrenamtlich besonders verdient gemacht haben. Bisherige Themen waren unter anderen Inklusion, Jugendarbeit, Sport, Umweltschutz, die Seniorenarbeit, musikalische Erziehung, Mäzenatentum in der Wirtschaft oder die Integration von Migranten.

Die Idee entstand 2001 in den Arbeitsgruppen zum Jubiläum 1150 Jahre Wallenhorst. Dieses Jubiläum sollte dauerhaft positive Spuren im Gemeindeleben hinterlassen in einer Form, welche das im Zuge des Jubiläums so vielfältig gezeigte ehrenamtliche Engagement würdigt.

Jedes Jahresthema mündet in eine große Abendveranstaltung, die immer im November im Wechsel in allen vier Ortsteilen ausgetragen wird. Neben einem Unterhaltungsprogramm und prominenten Ehrengästen steht an diesem Abend die Preisverleihung des „Steins des Anstoßes“ im Mittelpunkt.

Über den Preisträger entscheidet im Vorfeld eine Jury. Der Name des Preisträgers wird später an der Skulptur „Stein des Anstoßes" angebracht, die vor dem Wallenhorster Rathaus steht. Sie wurde 2001 vom Bürgerverein Wallenhorst gestiftet und vom Künstler Jörg Kujawa in Form einer Hand gestaltet.

Zur Abendveranstaltung lädt die Gemeinde Wallenhorst alle Ehrenamtlichen ein. Für sie ist neben dem Eintritt auch der gereichte Imbiss kostenlos