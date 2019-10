Geparktes Auto gerät in Wallenhorst in Brand CC-Editor öffnen

Am Samstagmorgen brannte ein Auto in Wallenhorst aus. Symbolfoto: David Ebener

Wallenhorst. War es Brandstiftung? Die Polizei will zumindest nicht ausschließen, dass am Samstagmorgen gegen 5.35 Uhr vorsätzlich ein am Straßenrand geparkter Kia Sportage in Brand gesetzt wurde. Eine Anwohnerin in der Eichenstraße in Wallenhorst hatte zu diesem Zeitpunkt das brennende Auto bemerkt und den Notruf gewählt.