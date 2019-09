Wallenhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Wallenhorster Einfamilienhaus ausgebrochen.

Der Feuerwehr wurde der Brand in der Uhlandstraße im Ortsteil Hollage gegen 19.30 Uhr gemeldet. Laut einer ersten Meldung der Polizei konnten alle Personen das Haus unbeschadet verlassen. Ein Zimmer sei demnach in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten den Abend über an.