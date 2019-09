Berliner Flaschenvirtuosen begeistern 170 Gäste in Wallenhorst CC-Editor öffnen

Holten aus leeren Flaschen noch einiges raus: Die vier Musiker von "GlasBlasSing" in der Wallenhorster Sporthalle. Foto: Feline Engling Cardoso

Wallenhorst. Vier Berliner Musiker mit gut 100 Leergutflaschen haben am Freitagabend bei einem außergewöhnlichen Konzert in der Mehrzweckhalle an der Fröbelstraße ihr Publikum begeistert. 170 Gäste erlebten die Flaschen-Virtuosen und ihre besondere Upcycling-Methode.