Wallenhorst. In Hollage ist am Wochenende erneut das Kubb-Fieber ausgebrochen: Etwa jeden zehnten Bewohner zog es zum Wikinger-Schach-Turnier der Kolpingfamilie. Sieger wurden die "White-Blue Devils" bei den Erwachsenen und die "Vikings" beim Nachwuchs. Doch eigentlicher Gewinner war die Dorfgemeinschaft.

Auf dem Hollager Sportplatz hatte die Kolpingfamilie zum sechsten Kolping-Kubb-Turnier geladen. Das Spiel ist auch als Wikinger-Schach bekannt und hat es nicht nur in dem Wallenhorster Ortsteil mittlerweile zu beachtlicher Popularität gebracht. Wie Christian Speer aus dem Veranstalter-Team berichtet, musste er einigen Teams absagen, weil es nicht genügend Startplätze gab. So blieben am Ende 64 Teams bei den Erwachsenen und 15 bei den Kindern übrig.

Auch wenn Wikinger-Schach etwas martialisch anmuten mag, eigentlich erinnert es eher an eine rustikale Mischung aus Boccia und Football ohne Körperkontakt. Es gilt, zunächst die Klötze der gegnerischen Mannschaft umzuwerfen, und sich anschließend eine möglichst gute Position zum Sturz des Königs in der Mitte des Spielfeldes zu sichern.



Früh ausgeschieden? Macht nichts!

Speers Sohn Matthias ist bereits mit seinem Team "WC-Chemo-Kloake" ausgeschieden. Der Name entstammt einem Werner-Comic und verrät, dass die Dinge hier nicht allzu ernst genommen werden. „Macht nichts“, sagt er, das Turnier sei trotzdem „einfach gut“, findet er, läuft mit seiner Fahne umher und verfolgt die Spiele der Mannschaften, die noch im Wettbewerb stehen.

Schiedsrichter sind überflüssig

Den Reiz macht offenbar aus, dass sich die Teams untereinander kennen. Sie setzen sich aus Nachbarn, Freunden oder Familien zusammen, dementsprechend fröhlich geht es zu und der Beobachter hört weder Pfiffe noch sieht er einen Schiedsrichter. Laut Christian Speer sind die überflüssig: Man kenne sich, akzeptiere sich und benehme sich.

Fahne schwenken für die nächste Generation

Klara Böwer winkt auf dem Rasen mit einer großen Fahne. Nein, eine Cheerleaderin sei sie nicht, sagt sie und schwenkt weiter das TNG-Logo. TNG steht für „The Next Generation“, erläutert Dominik und fügt hinzu, dass er in einer Gruppe junger Leute kegelt, was sonst üblicherweise eher älteren Herrschaften vorbehalten sei, und sie sich deshalb die "nächste Generation" nennen.

Die Kolpingfamilie versucht, den "Kubb-Cup" weitgehend in Eigenregie zu organisieren, inklusive Verpflegung. Das Turnier findet traditionell zum Auftakt des Pfarrfestes St. Josef statt., dem auch der Erlös zugutekommt. Ein Fest auf dem Sportplatz gibt es am Abend allerdings nicht; am Sonntag muss der Rasen wieder für Vereine bespielbar sein - deshalb ist am Abend Aufräumen angesagt. Trotzdem muss sich ranhalten, wer teilnehmen möchte. Speer berichtet von 40 Anmeldungen innerhalb von 20 Minuten, nachdem er die Einladungen per Mail rausgeschickt hat: „Die warten förmlich darauf.“



Am Ende werden die Gewinner gekürt

Auch wenn aus den Lautsprechern Lieder von Lummerland oder „Ich und mein Klotz“ ertönen oder Kommentare wie „Nichtsdestoklotz“ verraten, dass offenbar Spaß und Vergnügen an erster Stelle stehen, gilt es am Ende auch Gewinner zu würdigen, die sich mit Geschick und Taktik gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt haben. Das waren bei den Erwachsenen die Teams "Blue-White Devils" (Platz 1), "Wilde 13" (Platz 2) und "Muppets" (Platz 3) sowie bei den Kindern "Vikings" (Platz 1), "Ost Boys" (Platz 2) und "King Hunters" (Platz 3).