Wallenhorst. Das Gebiet zwischen Wallenhorst und Bramsche ist um einen Wanderweg reicher: Der Terra-Track Kulturpfad Königstannen wurde jetzt von den Projektpartnern offiziell eröffnet. Östlich des Stichkanals führt die vier Kilometer lange Strecke den Spaziergänger entlang alter Grabhügel und bewachsener Dünen.

Ea molestiae pariatur aliquam ut eum vero aut. Ad dolore sed fugiat facere. Ab enim sapiente in et cum. Et quia aut repudiandae quia. Non sequi illo laborum voluptatem dolores enim nisi ullam. Velit impedit est esse consectetur sapiente eum commodi. Corrupti recusandae commodi est non in impedit. Quaerat nesciunt ut accusamus debitis tenetur itaque velit aut.