Wallenhorst. Erstmals veranstaltete der Verein Flüchtlingshilfe Rosenplatz ein ganzes Wochenende für Osnabrücker Familien mit Migrationshintergrund. Im und am Haus Maria Frieden in Rulle wurde gemeinsam gespielt, gelacht, gegessen und getanzt.

Wasserschöpfen, Tauziehen, Teebeutelweitwurf, Federball, Apfelwettessen, Basteln oder Malen: So bunt gemischt wie die Aktivitäten waren auch die Teilnehmer einer ganz besonderen Freizeit, die am Wochenende im Haus Maria Frieden in Rulle stattgefunden hat. Ob aus der Türkei, dem Irak, Syrien oder Marokko: Zahlreiche Osnabrücker Familien mit ganz unterschiedlichem Migrationshintergrund nahmen das Angebot der Flüchtlingshilfe Rosenplatz wahr, mal aus ihrem Viertel herauszukommen und sich außerhalb der Stadt drei Tage und zwei Nächte lang einander näherzukommen und kennenzulernen.

Sofern sie sich nicht schon vorher kannten, wie beispielsweise zwei Familien, die beide in ein und demselben Haus in der Dodesheide wohnen. Dabei lebt Vesile Tas schon seit 15 Jahren dort, alle ihre vier Kinder sind in der Stadt geboren und antworten auf die Frage, woher sie denn kommen, mit: „Aus Osnabrück“. Gemeinsam mit ihrer Mutter, die aus der Türkei stammt, und deren Mann, der in Syrien geboren ist, leben sie zu sechst auf nur insgesamt 83 Quadratmetern.

Genauso, wie es Zeit war, zum ersten Mal außerhalb der Stadt zu übernachten, wird es daher auch Zeit für eine größere Wohnung – zumal einige der Kinder, die sich jeweils zu zweit ein kleines Zimmer teilen, bereits in der Pubertät sind. Die Suche gestaltet sich allerdings bislang erfolglos. „Als wir damals nach Deutschland gekommen sind, war es schwierig und wir haben so gut wie keine Hilfe bekommen“, erinnert sich Tas, die ebenso wie ihr Mann teilzeitbeschäftigt ist, während drei Kinder in die Schule gehen und eines in den Kindergarten.

Zahlreiche Möglichkeiten

Umso mehr freut sie sich nun, dass die Flüchtlingshilfe Rosenplatz sogar ein ganzes Spiel- und Spaßwochenende gemeinsam mit anderen organisiert hat und war überrascht, dass dabei sogar „jeder ein eigenes Bett“ bekommen hat. Ihre Nachbarin Nesrin Mohammed aus Syrien ist erst vor drei Jahren über Oldenburg und Hasbergen nach Osnabrück gekommen und lebt gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Töchtern Lilan (7 Jahre) und Beritan (4) in einer Dachgeschosswohnung ohne Balkon und eigenem Keller. Auch sie ist froh, einmal rausgekommen zu sein und genießt mit 35 anderen Personen, die sich für das Wochenende angemeldet hatten, das schöne Sommerwetter und die zahlreichen Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.

Nicht nur auf dem Sportplatz sowie auf der Wiese unter den großen Obstbäumen und im Schatten von St. Johannes haben sich die Veranstalter spaßige Familienwettbewerbe ausgedacht, für die zahlreiche Sponsoren Preise gestiftet haben. Auch im Hause gab es abends Spielabende und die Möglichkeit, gemeinsam zu tanzen und zu feiern. Wer sich müde gespielt hatte, konnte sich beim „Snoozeln“ im Ruheraum eine Erholungspause gönnen.

Finanziell unterstützt wurde das Wochenende, das jede Familie unabhängig von der Personenanzahl lediglich 15 Euro gekostet hat, von der Niedersächsischen Lotto Sport Stiftung mit 500 Euro und vom Verein Osna-Brücke mit 1000 Euro. Investiert werden musste lediglich in Schwämme für die Wasserspiele, verrät Melanie Remus, die sich seit fünf Jahren bei der Flüchtlingshilfe Rosenplatz engagiert. Alles andere war im Hause Maria Frieden vorhanden, dessen Küche die Gäste zudem vegetarisch bekochte.