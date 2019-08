Bei der Polizei in Wallenhorst sind 8000 Euro abgegeben worden. Symbolfoto: dpa-Bildfunk

Wallenhorst. Die Polizei in Wallenhorst hat am Mittwochvormittag ungewöhnliche Post in ihrem Briefkasten entdeckt. Dort fanden sie einen Umschlag mit Geldscheinen im Wert von fast 8000 Euro.