Wallenhorst. Am kommenden Wochenende steigt hinter der Alten Schule in Rulle wieder das „Nette brennt“- Festival. Nach rund 1000 Besuchern im vergangenen Jahr freuen sich die Organisatoren von der Kolpingfamilie Rulle auf die vierte Auflage vom 23. bis 24. August. Los geht es jeweils um 20 Uhr.

Für den Auftakt am Freitag greift das Festivalteam den neuen Trend „Silent Disco“ auf: Jeder Besucher bekommt dabei einen Funkkopfhörer und kann selbst zwischen drei Kanälen seinen liebsten Musikstil wählen. „Wir wollten mal was Neues ausprobieren und sind jetzt sehr gespannt, wie das ankommt“, sagt Mitorganisator Hendrik Linnemann. Ein Team mit sechs DJs wird Songs von Techno bis Rock und Schlager spielen, mit welcher Musikrichtung der dritte Kanal belegt ist, sei noch nicht entschieden, so der Kolpinger, der sich schon jetzt auf viele Gäste freut, die sich nach unterschiedlichen Beats auf der Open Air Tanzfläche bewegen.

Gespräche bei „Silent Disco“ möglich

Der Vorteil der Kopfhörerparty, die am 31. August auch die Osnabrücker Kulturnacht im Angebot hat: Besucher ohne Kopfhörer können sich umgeben von leiser Hintergrundmusik trotz Disco-Atmosphäre unterhalten. Auch für die Nachbarn sei es mit einer „Silent Disco“, fügt Linnemann schmunzelnd hinzu. Der Eintritt kostet an diesem Abend acht Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.

Rock und Pop am Samstag

Am Samstag geht es mit der Coverband „Hotte & Bassmass“ weiter. Unter dem Motto „Zwei Klampfen für ein Hallelula“ hat das Duo Thomas Blömker und Hermann Otte Rock und Popsongs von Achim Reichel über Fury in the slaughterhouse bis Max Giesinger im Gepäck. Zum Einsatz kommen dabei neben Akustikgitarren und Bass auch Bluesharp, E-Gitarre und Mandoline. Der Eintritt kostet fünf Euro. Dieser zweite Abend richtet sich wie in den vergangenen Jahren an das Publikum ab 25 Jahren, aber natürlich, fügt Linnenmann hinzu, seien an beiden Festivaltagen alle Altersschichten herzlich willkommen. Freuen können sich die Gäste am Freitag und Samstag auf eine Happy hour.