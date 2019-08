Osnabrück. Am vergangenen Samstag sind die I-Männchen in der Region eingeschult worden. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre Eltern beginnt damit eine neuer Lebensabschnitt. Wir haben mit Thomas Künne, schulpsychologischer Dezernent bei der Landesschulbehörde, über die Herausforderungen, Ängste und Sorgen rund um den Schulstart gesprochen.

Herr Künne, die Einschulung ist der erste große Schritt für Kinder in Richtung Leistungsgesellschaft. Was erwartet die I-Männchen von heute in der Grundschule?



Die größte Herausforderung für die neuen Schulkinder in der Grundschule ist die Selbststeuerungsfähigkeit. Sie müssen nun zum ersten Mal in ihrem Leben gezielt und ganz eigenverantwortlich Leistungsqualität abliefern, die von einer Lehrkraft bewertet und mit der Leistung der Klasse verglichen wird. Manche Kinder fühlen sich mit dieser Situation überfordert. Es kann Stress und Druck entstehen.

Und wie gehen Eltern mit dieser Situation um?

Viele Eltern sind schon vor der Einschulung in Sorge um ihre Sprösslinge. Wie geht mein Kind mit Leistungsanforderungen um? Wie leicht oder schwer fällt es ihm, sich an die Klassenregeln zu halten? Wie fällt das erste Zeugnis aus? Das sind durchaus Fragen, die Eltern beschäftigen. Machen sich Eltern zu viele Sorgen, kann im Elternhaus bewusst oder unbewusst eine Art Erfolgszwang entstehen. Eltern wollen das Optimale für ihre Kinder erreichen, der allgemeine Trend zur Selbstoptimierung erreicht daher auch die Sprösslinge, spätestens zum ersten Schultag.

Sie sind selber Vater einer Erstklässlerin. Was raten Sie anderen Eltern zum Schulstart?

Wir sollten unsere Kinder nicht mit den eigenen Erwartungen überfordern. Es ist vielmehr ratsam, die jungen Schüler mit ihren eigenen Ängsten, Sorgen und Fähigkeiten dort abzuholen, wo sie persönlich stehen. Jedes Kind ist anders und bedarf einer anderen Ansprache und Unterstützung zum Schulbeginn. Der eine meistert direkt seinen Schulweg selbstständig, der andere benötigt hingegen Hilfe. Ich rate Eltern, sich der allgemeinen Leistungsspirale zu entziehen und den Blick auf das eigene Kind zu richten. Eltern sollten sich auf das Wesen ihres Kindes konzentrieren und Vergleiche mit der Leistung von Mitschülern vermeiden, denn so setzen Eltern ihre Kinder und sich selber unter Druck. Regelmäßiges Überdenken der Erwartungen, die an ein Kind gestellt werden, sind genauso wichtig wie eine gute Eltern-Kind-Beziehung. Denn nur dann sind Gespräche – gerade auch über die Schule – möglich.

Aber ist Leistung in der heutigen Gesellschaft nicht das Wichtigste?

Leistung ist wichtig, natürlich. Aber nicht über ein gewisses Maß hinaus. Wer seine Kinder zu sehr unter Leistungsdruck stellt, wer von vornherein davon ausgeht, dass sein Kind Abitur machen und studieren wird, der vergisst dabei die Person selbst. Schüler unter sich, und die Gesellschaft obendrein, bauen schon genug Leistungsdruck auf. Zu Hause sollte man dem entgegen wirken. Das Zuhause sollte ein Ort der Zuflucht, Ruhe und Geborgenheit sein.

Heißt das, dass man seine Kinder einfach machen lassen soll, auch wenn man merkt, dass sie scheitern werden?

Erlebte Misserfolge gehören maßgeblich zur Wesensbildung, wenn Sie gut begleitet werden. Eltern können ihre Kinder nicht davor schützen, ihnen aber zeigen wie man mit Misserfolgen umgeht, ohne sich entmutigen zu lassen. Diese Fähigkeit ist wichtig, um später gut mit Schwierigkeiten und Leistungsanforderungen umgehen zu können. Dennoch sollten Eltern natürlich problematische Entwicklungen wahrnehmen und den Kindern helfen, besonders wenn es offensichtlich ist, dass ein Weg nicht funktioniert.

Und wie sieht die optimale Unterstützung aus?

Motivation ist das A und O. Durch die Stärkung von Positivem können Eltern das Selbstwertgefühl ihrer Kinder fördern. Sie sollten nicht nur hervorheben, was ihr Kind noch nicht geschafft hat, sondern ihr Augenmerk auch auf Dinge legen, die es bereits gut kann. Dadurch entsteht Lernmotivation. Natürlich darf man es mit dem Positiven nicht übertreiben. Ein Mittelmaß an Lob und Ermutigung, auch schwierigere Dinge anzugehen, halte ich für genau den richtigen Weg.

Wie sollten sich Eltern verhalten, wenn es in der Schule mal nicht so rund läuft?

Manche Situationen müssen Eltern, aber auch Kinder, aushalten. Krisen und Frustrationserfahrungen sind, wie gesagt, teil der Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist es, diese Dinge mit Augenmaß zu handhaben und abzuwägen, ab wann ich als Mutter oder Vater einschreite. Sollten die Probleme in der Schule jedoch zunehmen, ist ein enger Kontakt zur Lehrkraft und der Schule wichtig. Reicht dies nicht, sind wir Schulpsychologen die nächsten Ansprechpartner. Grundsätzlich gilt: Eltern sind immer die besten Experten, wenn es um das eigene Kind geht. Sie sollten ihrem Gefühl vertrauen und dürfen ruhig auch einmal mehr Nachfragen.

Es soll Eltern geben, die Schulstoff mit ihren Kindern bereits zu Hause vorbereiten, damit im Endergebnis eine gute Bewertung auf dem Zeugnis steht. Was halten Sie davon?

Davon halte ich nicht viel: Zum einen stört das einfach den Fahrplan der Klasse. Zum anderen zeige ich als Erwachsener, dass ich meinem Kind entweder nicht zutraue, dass es das alleine schafft oder, dass es einen Sonderstatus hat. Beides ist aus psychologischer Sicht nicht sinnvoll und stört eher die natürliche Motivation von Kindern und hindert schlussendlich vielleicht sogar einen eigenständigen Leistungserfolg.

War das eigentlich früher anders als heute?

Ich glaube in der Gesellschaft ist das Augenmerk stärker auf die Förderung von Kindern gerichtet als früher – auch die psychologischen Aspekte sind bekannter geworden. Dadurch sind viele Hilfsmöglichkeiten entstanden. Unter Umständen gerät aber durch die permanente Beobachtung – gar Vermessung der Kinder – unser eigentlich intuitiver und unbefangener Umgang als Eltern mit unseren Kindern etwas in Vergessenheit. Frei nach einem Zitat von Albert Einstein: „Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden; und nicht alles, was gezählt werden kann, zählt!“