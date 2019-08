Wallenhorst. Hüpfburgen, Poffertjes und Bettenwaren: Beim diesjährigen Kinder- und Familienfestes der Wallenhorster Bürgerstiftung sollten in diesem Jahr kleine und große Gäste auf ihre Kosten kommen „Sport, Spaß, Hollandmarkt“ lautete das Motto der 18. Auflage rund um die grüne Wiese bei nass-kühlem Wetter.

Ungewohnte Töne im Wallenhorster Zentrum: „Kissen wieder knallhart reduziert. Zwei Stück für zehn Euro“, ruft Bettenhändler Anton Hams mit hörbaren niederländischem Zungenschlag über die Rathausallee. Mit seinen Kopfkissen, Inlets und Co ist er aus Almelo nach Wallenhorst gereist. Hams ist Mitglied der Einkaufsgenossenschaft, die ihre Stände an diesem Wochenende nicht auf einem holländischen Markt, sondern in Wallenhorst aufgebaut hat: „Das gefällt mir hier, aber wir haben nicht so viel Glück mit dem Wetter“, sagt der Bettenhändler und meint schmunzelnd: „Man merkt, dass Urlaubszeit gewesen ist und die Leute nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie haben.“ Es sei auch jedes Mal ein Abtasten, ergänzt Hams. Im nächsten Jahr hieße es dann schon: „Die waren gut, die muss ich auch haben.“

Angebot wie auf holländischem Markt

Ergänzend zum Spiel- und Spaßangebot, der großen Bürgerstiftung-Tombola oder der Caféteria gab es auf dem Kinder- und Familienfest erstmalig einen Hollandmarkt. Vom Rathaus über den Volksbank-Parkplatz bis zur Niedersachsenstraße erstreckten sich Stände mit typischen holländischen Spezialitäten wie Frikandel, Fritjes oder süßen Stroopwaffeln, aber auch Handyhüllen, Bekleidung für Kinder und Erwachsene oder Holzdeko für den Garten waren im Angebot. Enscheder Markt in Wallenhorst eben. „Jedes Jahr, ein neues Konzept“, erläuterte dazu Susanne Schlüter, die zweite Vorsitzende der Wallenhorster Bürgerstiftung. Dieses Mal hätten Jung und Alt gleichermaßen angesprochen werden sollen.

Auch Erwachsene fühlten sich angesprochen

Eine Idee, die wohl aufgegangen ist. Gerhard und Claudia Schulze aus Georgsmarienhütte etwa hatten eigentlich den verkaufsoffenen Sonntag in Wallenhorst für Einkäufe im Möbelgeschäft Porta nutzen wollen und sind auf das rege Treiben im Zentrum aufmerksam und auch fündig geworden. „Spottbillig waren die“, stellte Schulte mit orthopädischen Kopfkissen unter dem Arm fest. Auch die Wallenhorsterin Dette Kleine meinte: „Es ist für Erwachsene interessanter.“ Ihre Kinder Ruth und Mira rutschten derweil zu Klängen des holländischen Blasorchesters"Ditist" auf dicken Reifen die Splish Splash Funslide am Rathaus und hatten einen Heidenspaß dabei.

Perfektes Umgebung für Hollandmarkt

Die Rutsche ist eines von zehn Aktionsmodulen, die die kleinen Gäste ausgestattet mit Armband und Laufkarte an diesem Nachmittag für sich erobern konnten. Wie die opulenten Hüpfburgen und Kletterseilgärten stammen sie aus dem Fuhrpark von Event Manager Jens Mehring, der auch für die Akquise der 27 niederländischen Händler verantwortlich ist: „Die haben extra für Wallenhorst die Ferien verkürzt“, berichtet der Organisator. Die Bedingungen seien im Wallenhorster Zentrum mit seinen breiten Straßen und Bäumen perfekt, habe eine Besichtigung mit dem Marktmeister der Einkaufsgenossenschaft ergeben. Ob die Bürgerstiftung den Hollandmarkt im nächsten Jahr nochmal nach Wallenhorst holt, ist noch offen, erklärte Susanne Schlüter. Jedes Jahr ein neues Konzept eben.