Wallenhorst. Gezerre gab es zwischen den politischen Lagern in Wallenhorst, als es um die Umgestaltung des Lechtinger Butke-Kreisels ging. Durchgesetzt hat sich letztendlich die Ratsmehrheit. Ende August startet jetzt die Umgestaltung.

Zur Erinnerung: Schon im Dezember 2017 beschloss der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung, den Butke-Kreisel radverkehrsfreundlich umzubauen. Lediglich die Ratsmitglieder der CDU-Fraktion bezweifelten die Notwendigkeit und stellten ein Gutachten in Frage, welches von der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegeben worden war. Dieses Gutachten riet dringend dazu, die Verkehrsführung im Butke-Kreisel zu verändern und ist von einem auf Radverkehrsfragen spezialisierten Büro aus Hannover erstellt worden. Da sich die CDU mit ihren Bedenken im Rat nicht durchsetzen konnte, beschloss die Mehrheit die Umgestaltung. Los geht es damit am 26. August.

Kreisbahn wird optisch schmaler

In den nächsten Wochen wird nun der Kreisel an der Osnabrücker Straße in Höhe des Bauzentrums Butke umgebaut. Das heißt: Die Kreisbahn wird optisch schmaler und Radfahrer werden nicht mehr auf einem abgesetzten Geh- und Radweg, sondern auf der Kreisbahn geführt. Um ein Überholen und Schneiden der Radfahrer durch Kraftfahrzeuge im Kreisverkehr zu unterbinden, wird ein Innenring nachgerüstet werden. Zudem wird durch den Umbau die aktuelle Problematik, dass Kraftfahrzeuge aus drei Zufahrten fast ohne Abbremsen den Kreisel mit hoher Geschwindigkeit durchfahren können, beseitigt, teilt die Gemeinde Wallenhorst mit. Außerdem sollen an allen einmündenden Straßen entsprechende Fußgängerüberwege einschließlich der erforderlichen Beleuchtung angelegt werden.

Provisorische Zufahrt zu den Verbrauchermärkten

Während der gesamten Bauzeit sind die Arme des Kreisverkehrsplatzes Anschlussstelle Lechtingen der B 68, Wessels Straße und die Zufahrt zu den Verbrauchermärkten voll gesperrt. Die Achse der Osnabrücker Straße bleibt mit Ampelschaltungen für beide Fahrtrichtungen befahrbar. Die Verbrauchermärkte erhalten eine provisorische Zufahrt südlich der Baustelle. Hierfür wurde bereits eine Schneise durch den Grünstreifen gerodet. Die Verbrauchermärkte sind somit während der gesamten Bauzeit erreichbar.

Umleitungen ausgeschildert

Die innerörtliche Umleitung U4 für den gesperrten Arm „Wessels Straße“ führt über die Leyer Straße und die Moorbachstraße in die Osnabrücker Straße. Die Umleitung U3 für die gesperrte Anschlussstelle Lechtingen der B 68 führt weiter bis nach Osnabrück/Haste und zurück über die Oldenburger Landstraße in die Osnabrücker Straße. Die Arbeiten werden am 26. August beginnen und voraussichtlich nach acht Wochen abgeschlossen sein.

