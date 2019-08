Symbolfoto: Marius Bulling

Wallenhorst. Betrunken am Steuer, ohne Fahrerlaubnis unterwegs und dann auch noch mit dem fremden Auto überschlagen – ein 26-Jähriger hat am Samstagmorgen in Wallenhorst laut Polizeibericht so ziemlich alles falsch gemacht, blieb dabei aber nahezu unverletzt.