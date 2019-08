Glasblassing – frisch verzapfte Flaschenmusik aus Berlin. Foto: Yves Sucksdorff

Wallenhorst. Glasblassing sind vier Musiker aus Berlin. Ihr Genre: Flaschenmusik. Am 20. September präsentieren sie ihr Programm „Flaschmob“ auf Einladung der Gemeinde Wallenhorst in der Sporthalle an der Fröbelstraße. Beginn ist um 20 Uhr.