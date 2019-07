Wallenhorst. Die Gemeinde Wallenhorst beginnt jetzt wieder damit, ihr umfangreiches Schmutzwasserkanalnetz durch eine Fachfirma von Ablagerungen und Verkrustungen reinigen zu lassen. Hauseigentümer sollten im Vorfeld einige Hinweise beachten.

Los geht es in Rulle, anschließend folgen die Ortsteile Lechtingen, Wallenhorst und Hollage. Voraussichtlich Mitte September sollen die Arbeiten im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen sein.



Lösen von Verkrustungen und Ablagerungen

Bei der Reinigung wird von einem Spülwagen aus ein dicker Schlauch in den Schacht abgelassen und in den zu reinigenden Rohrstrang eingebracht. Unter einem Druck von bis zu 80 bar schießt dann Wasser aus einem Düsenkopf nach allen Seiten. Dadurch zieht sich der Schlauch selbst durch den Rohrstrang, löst dabei Verkrustungen und Ablagerungen mit Hochdruck von den Rohrwänden und beseitigt sie.

Unangenehme Nebenwirkungen

Durch den so entstehenden Sog im Rohr kann es bei Haushalten, die nicht über eine ordnungsgemäße Entlüftungsleitung über Dach verfügen, zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen. Beispielsweise werden im Haus die Geruchsverschlüsse leer gesaugt, unangenehme Gerüche sind die Folge. In schlimmeren Fällen bewirkt der Druckstoß im Rohr sogar, dass Wasser aus den Geruchsverschlüssen an Waschbecken und Toiletten herausgeschleudert wird und sich unschön im Badezimmer verteilt.

Gemeinde empfiehlt: Entwässerungssystem rechtzeitig in Ordnung bringen

Deshalb empfiehlt die Gemeinde Wallenhorst allen Hauseigentümern dringend, ihr Entwässerungssystem im Haus rechtzeitig in Ordnung zu bringen, damit derartige Überraschungen ausbleiben. Auf alle Fälle sollten Toilettendeckel bei Nichtbenutzung in der fraglichen Zeit geschlossen gehalten und Duschen-, Wannen-, und Waschbeckenabläufe mit einem Stöpsel verschlossen werden.





