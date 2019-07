Gegen Lebensmittelverschwendung: "Too Good To Go" jetzt auch in Rulle CC-Editor öffnen

Zu gut zum wegschmeißen: Jens Wechsler vom Markant-Markt in Rulle packt die Too-Good-to-Go-Tüte mit fast abgelaufenen aber genießbaren Lebensmitteln. Foto: Hermann Pentermann

Osnabrück. Bei Kunden und Anbietern erfreut sich die App großer Beliebtheit: Mit "Too Good To Go" lässt sich Lebensmittelverschwendung unkompliziert vorbeugen – und Geld sparen. Im Landkreis Osnabrück ist die Zahl der Unternehmen, die bei „Too Good To Go“ mitmachen, noch verhalten.