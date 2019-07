Wallenhorst. Im Ruller Zentrum läuft der Verkehr wieder - und zwar rund: Nach etwas mehr als dreimonatiger Bauzeit ist jetzt der neue Kreisverkehr am Wittekindplatz freigegeben worden. Das Vorhaben ist Teil des ersten Bauabschnitts der Dorferneuerung Rulle.

Seit Mitte März stand der Verkehr im Zentrum von Rulle teilweise still. Die Arbeiten zur Umgestaltung des Ortskerns hatten mit der Vollsperrung des zentralen Bereichs begonnen. Mit großem Gerät wurde ein Teil des Ortskerns in den letzten Monaten komplett ausgeräumt und neu hergestellt. Nun rollt der Verkehr wieder und das Zentrum von Rulle zeigt sein neues Gesicht, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Hochbeete aus Bruchsteinmauern



Im Mittelpunkt liegt nun ein Minikreisverkehrsplatz, dessen Mittelinsel für Busse und Lkw überfahrbar ist. Fußgänger können sicher und auf kurzen Wegen über die neuen Zebrastreifen zu allen zentralen Einrichtungen gelangen. Mit neuen Bushaltestellen, einer Buswendeschleife und einer Betriebshaltestelle wurden die Grundlagen für ein neues ÖPNV-Konzept geschaffen. Die Straßenseitenbereiche wurden im Rahmen der Dorferneuerung umgestaltet. Neue Hochbeete aus Bruchsteinmauern warten nun auf ihre Bepflanzung. Diese wird saisonbedingt ab Ende Oktober erfolgen und dann zum Abschluss des ersten Bauabschnitts führen. Auch eine Ladesäule für Elektroautos wird noch installiert werden.

Umgestaltung des Andachtsplatzes



Die Bauarbeiten an zentraler Stelle gehen schon ab September planmäßig weiter. Dann wird der Andachtsplatz umgestaltet. Derzeit läuft die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme. Die Bauarbeiten sollen mit der Bepflanzung des gesamten Bereichs bis Mitte November abgeschlossen sein.

Neugestaltung der Klosterstraße

Der Rat der Gemeinde Wallenhorst wird sich dann mit den Beschlüssen zum zweiten Bauabschnitt befassen. Vorgesehen ist, dass ab Frühjahr die Klosterstraße im weiteren Verlauf bis zur Einmündung Prozessionsweg umgestaltet wird. Die Gehwegbereiche sollen auch dort eine neue Pflasterung erhalten. Auch Umgestaltungen im Straßenverlauf sind geplant – vor allem im Einmündungsbereich Am Eichholz zur Kirche, im Bereich des Kindergartens und an der Prozessionskapelle. Die gesamte Dorferneuerung im Ortskern von Rulle soll dann im Herbst 2020 abgeschlossen sein.