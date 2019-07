Wallenhorst. Angeführt von den "Fahrradkindern" ist am Sonntag der große Festumzug des Schützenbundes Hollage durch den Wallenhorster Ortsteil gezogen. Vor vielen Häusern applaudierten die Bewohner.

