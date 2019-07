Wallenhorst. Zwischen Hollager Kanal und Bahnstrecke flogen am Wochenende die Multicopter: Die Osnabrücker "Air Monkeys" hatten zu einem großen Turnier eingeladen, auf dem Gelände des Modellsportclubs DO-X trafen sich Teilnehmer aus ganz Deutschland.

Jedes Hobby hat seine eigene Sprache, und das gilt natürlich auch für Drohnen-Wettkämpfe. "Jetzt dürfen die Ausscheider nicht vergessen zu spotten", schallt es über die Anlage des Modellsportclubs DOX-X nahe des Hollager Kanals. Der Laie versteht nur Bahnhof, wird aber schnell aufgeklärt: "Spotten" bedeutet, dass man den Drohnen-Flug eines Piloten auf einem Bildschirm überwacht, das dort gezeigte Bild stammt von der Drohne des Piloten. Und Ausscheider - steht in diesem Fall für die Teilnehmer, die in der letzten Runde rausgeflogen sind.

80 Piloten aus ganz Deutschland

Flugdrohnen sind schwer in Mode, auch wenn der erste Hype abgeebbt ist. Im Wallenhorster Ortsteil Hollage treffen sich am zurückliegenden Wochenende diejenigen, die dabei geblieben sind. Veranstalter des Drohnen-Turniers sind die Osnabrücker Air-Monkeys, einer eher losen Vereinigung von Hobby-Piloten, die seit etwa 2017 regelmäßig ihre Multicopter im Rennen gegeneinander antreten lassen.

Zum Turnier erschienen sind rund 80 Piloten aus ganz Deutschland, manche sind 500 Kilometer gefahren, um an den drei Tagen dabei sein zu können. Wenig überraschend: Die Piloten sind fast ausschließlich Männer, Frauen sieht man hier eigentlich nur als Begleiterinnen. Der Wettkampf hat Festival-Charakter, was sich einerseits dadurch erklärt, dass die Mitglieder der Szene er Freunde als Rivalen sind, andererseits sind die meisten Teilnehmer mit Zelten angereist und campen die drei Tage auf der Wiese in Sichtweite zur Bahnstrecke.

"Der Parcours wird vorher digital konzipiert"

Der Wettkampf findet hinter einem großen Netz statt, das die Zuschauer von den umherfliegenden Drohnen schützen. Hinter dem Netz ist ein Parcours aus Toren und Fahnen abgesteckt, und hier erklärt sich das Hobby wieder von selbst: Wer den Parcours mit seiner Drohne am schnellsten durchfliegt, ist der Sieger eines Rennens. "Der Parcours wird vorher digital konzipiert", erklärt Wiezcerek aus Bremerhaven. Anders als beim Ski-Slalom oder Springreiten wird der zu bewältigende Kurs hier also nicht einfach vor Ort abgesteckt, die Vorlage entsteht am Computer. Und nicht nur das: Auch der Drohnen-Flug wird am PC simuliert, bevor der Parcours Realität wird.





Beim Rennen bieten sich den Zuschauern dann drei verschiedene Szenarien: Sie können den Piloten dabei zuschauen, wie sie mit Videobrille und Fernbedienung nebeneinander sitzen und ihre Drohnen durch den Parcours jagen. Deutlich spannender ist der direkte Blick auf den Parcours, wo der Laie allerdings schnell den Überblick verliert und eigentlich nur das Scheitern mitbekommt - und zwar immer dann, wenn eine Drohne vor eine Fahne oder ein Tor klatscht. Schließlich gibt es dann noch einen Bildschirm, auf dem die Bilder von allen Drohnen-Kameras übertragen werden. Hier kann man also im mehrfachen Splitscreen das Rennen in derselben Perspektive verfolgen, die auch die Piloten haben.

Anzeige Anzeige

Ingo das Flamingo

Obwohl der Wettkampf mitten auf freiem Feld stattfindet, ist hier alles durchtechnisiert. "Es gibt hier einen permanenten Videobeweis", sagt Christian Wiezcerek. Anders als beim Fußball geht es aber viel entspannter zu. Lokalmatador Ingo Otten etwa, der es in seiner Wertungsklasse bis ins Halbfinale schafft, läuft in einem Flamingo-Kostüm über den Platz. "Ingo - Flamingo, irgendwie hat es damit zu tun", sagt Otten lächelnd. Das Kostüm sei ihm aufgenötigt worden, und er habe sich in schnell in sein Schicksal gefügt. "Sonst hätten sie mich wohl auch nicht mitfliegen lassen."