Wallenhorst. Das Königspaar Königin Yvonne I und Dirk Kascha und der gesamte Thron laden zum Hollager Volksschützenfest 2019: Fröhlich, gemeinsam und stimmungsvoll soll im 99. Jahr des Hollager Schützenvereins vom 5. bis 7. Juli gefeiert werden. Deswegen laufen die Vorbereitungen schon seit einigen Wochen auf Hochtouren.

Wie in jedem Jahr beginnt das Hollager Schützenfest mit einem Angebot für die ganz Kleinen: Kinder sind ab Freitag, 5. Juli, 14.30 Uhr, eingeladen, am Schützenhaus ihre Fahrräder zu schmücken. Ältere Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche, die den begehrten Königstitel ergattern wollen, sollten sich um 16 Uhr ebenfalls am Vereinsdomizil einfinden.

Kinderschützenfest am Samstag

Applaus wird dem besten Schützen am Samstag beim Kinderschützenfest ab 15 Uhr gezollt. Der neue Kinder- oder Jugendkönig wird von den Schützen in das Festzelt am Hullerweg begleitet und dann offiziell den Bürgern vorgestellt. Im Anschluss folgen Kinderspiele und die Caféteria öffnet ihre Toren. Bis zu 300 Gäste erwarten die Hollager Schützen, sagt Präsident Franz-Josef Grewe.

Königsball mit Schlagerband „B.A.S.I.C“

Das Königspaar lädt ab 18 Uhr alle Hollager Schützen zu einem kleinen Umtrunk, bei dem der Präsident Auszeichnungen für besonders langjährige Mitglieder verleihen wird. Um 20 Uhr ziehen der Königsthron und die Schützen befreundeter Vereine in das Festzelt ein. Nach den Ehrentänzen beginnt der Königsball mit der Schlagerband „B.A.S.I.C“, zu dem alle Bürger herzlich eingeladen sind.

Platzkonzert am Hullerweg

Am Sonntag den 7. Juli treffen sich alle Schützen und die Fahrradkinder auf dem Josefsplatz zum großen Festumzug durch den Ort. Begleitet werden der Marsch zum Festplatz am Hullerweg wie in den vergangenen Jahren von der Kapelle Herold und Spielmannszug Hollage. Im Festzelt können sich die Besucher auf die umfangreiche Kaffeetafel der Schützendamen freuen. Ausklingen wird das Schützenfest ab etwa 18:00 Uhr mit einem Tanz- und Schlagerabend mit Schützenbruder Klaus Hagen als DJ.

„Das Schützenfest ist der Höhepunkt des Schützenjahres und immer wieder was Besonderes“, erklärte Grewe. Der Präsident hofft auf hohe Besucherzahlen, schließlich sei nur dann wirklich Volksschützenfest, wenn alle hingehen und zusammen feiern.