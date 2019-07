Wallenhorst. Von der Arbeiterin zur Zeit der Industrialisierung über die Hausfrauenehe bis zum "Equal Pay Day": Eine neue Ausstellung im Wallenhorster Rathaus beleuchtet Facetten und Problemfelder der Frauenarbeit in den vergangenen 150 Jahren.

„Meine Frau hat es nicht nötig zu arbeiten“: Während der Wirtschaftswunderjahre und in den Siebzigern ist diese Aussage dem deutschen Ehemann noch leicht über die Lippen gekommen. In Zeiten gestiegener Mieten und Energiekosten können sich diese Einstellung die allerwenigsten Familien leisten. Zeitgemäß ist sie ohnehin nicht mehr. „Heute ist vieles selbstverständlich geworden: Frauen können Berufe ergreifen, Bankkonten eröffnen oder Reisen unternehmen“, meint Sigrid Egbers. Die Vorsitzende des Diözesanverbandes Osnabrück des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in Wallenhorst hat die Wanderausstellung des Diözesanverbandes Trier gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten aus dem Nordkreis in den Ratssaal geholt.

„Unbezahlte Arbeit ist weiblich“

Dokumentiert wird in 13 Stationen Frauenarbeit zur Zeit der Industrialisierung, Tätigkeiten von Frauen während des Krieges oder Frauenarbeit im Zeichen der Digitalisierung, der sogenannten Arbeitswelt 4.0. Auch Aspekte wie Bildung oder die Forderung nach gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit werden mit Fakten, Zitaten und Bildern dargestellt und eingeordnet. Eine Station widmet sich der unbezahlten Arbeit: „Die ist immer noch weiblich“, stellte Egbers fest. Erziehungsarbeit, die Pflege Angehöriger oder ehrenamtliches Engagement machten ein Drittel des Bruttosozialproduktes aus. Das bleibe meistens unerwähnt und habe Teilzeitarbeit oder Minijob, niedrige Renten und Altersarmut zur Konsequenz, sagte die KDFB-Vorsitzende.

Frauenforum gegründet

Immer noch ausbaufähig und mittlerweile sogar rückläufig: Frauen in der Politik. Nachdem ihr Anteil im Deutschen Bundestag 2013 den bisherigen Höchstwert von 36,3 Prozent erreicht hatte, ist er nach der letzten Wahl 2017 auf 30,9 Prozent gesunken. Zumindest in der hiesigen Kommunalpolitik soll das anders werden: Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung gründete die Wallenhorster Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Böert mit ihren Kolleginnen aus dem Nordkreis ein Frauenforum: „Ratsfrauen und Frauen aus Vereinen, Verbänden und Gesellschaft sollen sich hier zu politischen aktuellen Themen auseinandersetzen und dadurch die Sichtweisen der Frauen wieder in die Parlamente einbringen“, erläuterte Böert.





Künftige Landrätin Anna Kebschull vor Ort

Ebenfalls unter den Ausstellungsgästen: die frisch gewählte künftige Landrätin Anna Kebschull. Dass Frauen im Rahmen des Frauenforums eine Möglichkeit zur politischen Einflussnahme bekämen, halte sie für eine gute Idee, sagte Kebschull. Das Thema der Ausstellung ist ihrer Auffassung nach immer noch aktuell: „In vielen Bereichen sind wir noch nicht so weit, wie wir denken. Es liegt immer noch ganz viel Arbeit vor uns.“

Die Ausstellung ist noch bis Donnerstag, 11. Juli, zu sehen. Gruppen oder Einzelpersonen, die durch die Ausstellung geführt werden möchten, melden sich bitte unter Telefon 05407 888-820 bei Kornelia Böert an.