Wallenhorst. Unbekannte Chaoten haben in der vergangenen Woche eine Holzbank am Hollager Kanal erheblich beschädigt. Die am Ende des Maschwegs gelegene Sitzgelegenheit hatten Hollager Kolpingbrüder vor fünf Jahren in vielen Stunden ehrenamtlichen Engagements gebaut und aufgestellt. Die örtliche Polizei ist informiert.

Kolpinger Manfred Hausermann ist verärgert und fassungslos: „Das ist unverzeihlich. Es wurde alles mit Gewalt herausgerissen. Das ganze Fundament ist kaputt.“ Ein Nachbarn habe ihm Mitte vergangener Woche von den Beschädigungen an der Baumelbank berichtet. Eine Fahrt an den Kanal habe dann das ganze Ausmaß zutage treten lassen: „Die Bank war mit meterlangen Ankern im Boden eingelassen. Die müssen zu mehreren gewesen und mit viel Kraft vorgegangen sein“, vermutet Haustermann. Auch einige der rund um die Bank verlegten Platten seien aufgenommen und in den Kanal geworfen worden.

Insgesamt 26 Bänke haben die Kolpingbrüder in den vergangenen Jahren in Hollage aufgestellt, um den Ortsteil zu verschönern, darunter auch zwei Baumelbänke. Diese bieten mit einer Höhe von 80 Zentimetern ein besonders komfortables Sitzgefühl. Dass sich Chaoten daran zu schaffen machen, sei nicht das erste Mal gewesen, berichtet Haustermann weiter. Bereits vor zwei Jahren hätten Unbekannte Schrauben gelöst und Gehwegplatten mitgenommen. Auch dass Namen und Zeichen in die Bänke eingeritzt würden, sei keine Seltenheit.

Spaziergänger müssen in nächster Zukunft nicht damit rechnen, an diesem Standort eine Sitzgelegenheit zum Verweilen vorzufinden. „Das wird ersatzlos gestrichen“, kündigt Haustermann an. Die Kolpinger holen die Bank in dieser Woche mit einem Frontlader ab , um sie zwischenzulagern. Vielleicht würde sie irgendwann an einem anderen Standort wieder aufgestellt.