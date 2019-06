Wallenhorst. Für 46 Wallenhorster Jugendliche hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Die Neunt- und Zehntklässler der Alexanderschule wurdeng in einer bewegenden Abschlussfeier entlassen. Wie ein roter Faden zog sich dabei das Motto „Nach den Sternen greifen“ durch die Verabschiedung mit Eltern, Schülern, Lehrern und Gemeindevertretern.

Buchstäblich nach den Sternen gegriffen haben jene Absolventen, denen Schulleiter Arne Willms in seiner Ansprache stellvertretend für den gesamten Jahrgang besonderen Raum gegeben hat. Ihre Schullaufbahn war nicht immer frei von Stolpersteinen, umso erfreulicher ist das Ergebnis, mit dem sie nun die Alexanderschule verlassen. Ehsan Safi etwa, der vor drei Jahren aus Afghanistan ohne Deutschkenntnisse nach Wallenhorst geflüchtet ist und nun seinen Realschulabschluss in der Tasche hat. Eine weitere Schülerin, die nach ihrem Abschluss der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen ihren Hauptschulabschluss geschafft hat. Wieder andere, die mit einem Förderschulabschluss ab August eine Ausbildung beginnen.

Schulleiter fürchtet um Qualität der inklusiven Beschulung

Sie und viele andere sind Beispiele für eine gelungene Integration und Inklusion. Seit nunmehr 11 Jahren unterrichtet die Alexanderschule Schüler mit und ohne Handicap in einer Klasse und gilt damit als hoch gelobtes Erfolgsmodell. Geht es um die Zukunft der inklusiven Beschulung, entwirft Willms hingegen ein besorgniserregendes Bild. „Der Fachkräftemangel macht auch vor den Schultüren nicht halt“, stellte der Schulleiter fest. So könnten an der Wallenhorster Hauptschule im Schuljahr 2019/20 nur 42 der 120 Stunden sonderpädagogischen Bedarfs von Förderschullehrern abgedeckt werden: „Die sonderpädagogische Grundversorgung beträgt dann nur noch 35 Prozent“, rechnete Willms vor. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren habe der Wert noch bei 72 Prozent vorgelegen. Er machte deutlich, dass die Alexanderschule unter diesen Bedingungen die bisherige Qualität der Arbeit nicht mehr aufrechterhalten können wird.

Geschenk unter Tränen

Trotz dieser düsteren Prognose sollte das Lob für die erbrachten Leistungen in dieser Feierstunde nicht zu kurz kommen: Besondere Erwähnung fand Adelina Kolker, die ihren Realschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,4 erlangte und für ihr außergewöhnliches schulisches Engagement erstmalig mit einer Urkunde der Alexanderschule ausgezeichnet wurde. Ebenfalls gewürdigt wurden Mathias Volk, Can Alpaslan, Robin Dasenbrock, Moritz Weitzel und Eileen Schröder. Ein besonderes Geschenk für alle Absolventen hatte Birte Markgraf-Evels. Mit der Klasse 7a hatte sie den Musikbeitrag „Tage wie dieser“ einstudiert: „Wir hatten es ganz schön schwer miteinander“, erinnerte sie unter Tränen, wie schwierig anfänglich der Unterricht gewesen sei. Trotzdem sagt Markgraf-Evels heute: „Mit Euch habe ich gelernt, wie man eine wirklich gute Lehrerin ist.“

Mint-Beauftragte Hale Ünlü-Lachnitt verlässt Alexanderschule

Eine Abschiedsvorstellung gab ihre Kollegin Hale Ünlü-Lachnitt. Die MINT-Beauftragte verlässt zu den Sommerferien die Alexanderschule und gab jetzt noch einmal einen filmischen Überblick über Projekte rund um die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und erinnerte an Erfolge beim Schülerwettbewerb „Jugend forscht“. An die Absolventen gerichtet, erklärte sie: „Hier habt ihr für mich die Sterne vom Himmel geholt.“

Bürgermeister lobt die Absolventen

Bürgermeister Otto Steinkamp überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. In Abwandlung des Mottos stellte er mit Blick auf den schulischen Arbeitseinsatz in den letzten Monaten zu Anfang fest: „Wer seine Hände nur in den Taschen hat, kann nicht nach den Sternen greifen.“ Steinkamp wünschte den Abgängern, dass ihr Lebensweg immer so ausgestaltet sei, dass sie die Möglichkeiten ergreifen können, die sich ihnen bieten. Einige Absolventen haben tatsächlich schon Nägel mit Köpfen gemacht: Sie beginnen im August eine Ausbildung, die Mehrzahl bei Wallenhorster Unternehmen.





