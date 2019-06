Belm. Unverändert besorgt und verärgert sind die Anwohner des Teilstücks der Lechtinger Straße/ L 109, das seit der Eröffnung der Bahnunterführung in Vehrte außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt. Lastwagen und Pkw würden dadurch – trotz Tempo-50-Schild - deutlich schneller fahren. Weil Anfragen beim Landkreis Osnabrück bislang erfolglos blieben, wollen die Anlieger die Belmer Kommunalpolitik ins Boot holen.

Quietschende Reifen, überhöhte Geschwindigkeit, unübersichtliche Ausfahrten: Die Liste der Missstände ist lang, von denen auf der Versammlung im Vereinshaus am Farnbrink berichtet wurde. SPD-Ratsherr und L109-Anwohner Hartmut Stagge hatte zur Zusammenkunft geladen, um im Beisein von Bürgermeister Viktor Hermeler die betroffenen Anlieger auf den neuesten Stand zu bringen und zu besprechen, wie es weitergehen soll.

Was ist das Problem? Seitdem mit der Eröffnung der Bahnunterführung das Ortsschild von der Kreuzung Venner Straße/Lechtinger Straße hinter die Unterführung bis zum Dorfeingang versetzt wurde, rasen Autos, Busse und Lkw deutlich schneller an ihren Häusern vorbei, klagen die Anwohner. Eine Anliegerin berichtete außerdem, dass man mitunter eine Viertelstunde warten müsse, um auf die L109 fahren zu können. Auch ein Beinahe-Unfall zwischen einem Kind und Pkw sei bereits beobachtet worden. Aus Sicht der Anwohner habe das Tempo 50- Schild nicht dieselbe Wirkung wie ein Ortseingangsschild: „Die wissen, dass sie weniger zahlen müssen, wenn sie außerorts geblitzt werden", ist Stagge überzeugt. Noch immer können die betroffenen Vehrter nicht nachvollziehen, warum das Ortsschild versetzt wurde.

Was sagt der Landkreis? Bereits im September 2018 hatte der Landkreis die Verlegung mit dem neu errichteten Kreisverkehrsplatz begründet und bestätigte das jetzt auf erneute Anfrage der Redaktion: Die Festlegung der Beschilderung sei einvernehmlich zwischen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Polizeiinspektion Osnabrück, der Gemeinde Belm und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises unter Berücksichtigung der örtlichen Bebauung erfolgt. Und weiter heißt es in der Erklärung: „Da am Kreisel weit und breit keine Bebauung vorhanden ist, kann dieser Bereich nicht in die geschlossene Ortschaft einbezogen werden.“ Der Landkreis kündigte jedoch an, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Diese hätten, wie Hartmut Stagge jetzt mitteilte, aber keine Auffälligkeiten ergeben.





Was haben die Anlieger bislang unternommen? Stagge hat sich mit dem Anliegen der L109- Anwohner schriftlich an den Landkreis gewandt– ohne Erfolg. Dass der Kreisverkehr nicht zur geschlossenen Ortschaft gehören soll, hält der SPD-Ratsherr seinen Recherchen zufolge für falsch. Er beruft sich dabei unter anderem auf § 4 des Niedersächsischen Straßengesetzes: Danach würden einzelne unbebaute Grundstücke den Zusammenhang einer geschlossenen Ortschaft nicht unterbrechen.

Was sagt der Bürgermeister? Der bremste die Erwartungshaltung der Anlieger, dass die Verwaltung hier schnelle Abhilfe schaffen könne: „Wir sind eine nicht selbstständige, kreisangehörige Gemeinde und können Schilder nur in Abstimmung mit dem Landkreis aufstellen“, betonte Hermeler. Aus Gesprächen wisse er, dass der Landkreis für die Rückverlegung des Ortsschildes aktuell keinen Handlungsbedarf sehe. Im Weiteren warnte der Bürgermeister vor Aktionismus etwa einem Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht, das die Fronten letztlich verhärten würde. Weitergeben will er den Wunsch der Anlieger, dass zu relevanteren Zeiten weiter geplante Geschwindigkeitskontrollen, also von 5.30 bis neun Uhr sowie 15.30 bis 18 Uhr, durchgeführt werden.

Anzeige Anzeige

Was können die Anwohner jetzt tun? Hermeler regte an, das Anliegen über ein Schreiben an die Gemeinde in den Ordnungsausschuss zu bringen. Ziel: Eine Verkehrsschau mit Vertretern der Gemeinde Belm, Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, Straßenbauamt und der Polizei an Ort und Stelle. Die betroffenen Anlieger forderte er auf: „Geben Sie ihren Namen und ihre Adresse an, dass man sieht, da sind sich alle einig.“ Auch zu etwaigen Unfällen sollte darauf gedrungen werden, das diese aktenkundig gemacht werden: „Auf einen Unfall, der nicht in den Büchern steht, kann man sich nicht berufen.“