Belm. "Ich freu mich so auf die Schule. Ich kann es gar nicht mehr erwarten", sagt die fünfjährige Amelie aus Belm. Nach den Sommerferien kommt sie, wie noch sieben Kinder, in die erste Klasse der Grundschule Icker.

Von Angst vor dem ersten Schultag ist bei Amelie und ihren Freunden nichts zu spüren. Das ist aber auch kein Wunder, denn die Kindergartenkinder kennen sich in der Grundschule schon sehr gut aus. "Gemeinsam haben wir 2007 mit dem Kindergarten ein Projekt aufgesetzt, das den Vorschulkindern ermöglicht, die Schule bereits vor ihrer Einschulung genau kennen zu lernen", erklärt Rektorin Katja Walkenhorst.

Kooperation zwischen Kindergarten und Schule

In einem Kooperationsvertrag seien Eckpunkte der Zusammenarbeit festgehalten. "Los geht es mit dem Vorschulelternabend im September", erklärt Kindergartenleiterin Elke Lenze. Hier werde den Vätern und Müttern erklärt, was auf ihre Sprösslinge zukomme. Ein gemeinsamer Themenabend werde auch häufig angeboten. In den vergangenen Jahren standen dabei Schwerpunkte, wie die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben oder wie man das Lernen lernen kann auf dem Programm.

Abenteuertag zum Kennenlernen

Ein Höhepunkt für die Vorschulkinder sei während der Kooperation immer wieder das Krippenspiel, welches sie gemeinsam mit den Drittklässler der Grundschule, die auch ihre Paten sind, einstudieren und aufführen. Vor dem Osterferien dann stehe der erste Besuch in der Grundschule an. "Die Vorschulkinder kommen zum Abenteuerturnen und können sich zum ersten Mal frei und ungehemmt in der Schule bewegen. Das ist für mich immer ein ganz aufregender Tag", so die Schulleiterin. Hier könne sie die Kinder zum ersten Mal ganz gelöst und in vollem Körpereinsatz beobachten. Das sei für sie immer sehr spannend und würde ihr schon viel über ihre neuen Schüler verraten.

Gemeinsame Aktionen

Ein gemeinsamer Spielevormittag im Kindergarten gehört genauso zur Kooperation, wie ein Besuch auf einer Freilichtbühne, ein Ausflug in die umliegende Natur und ein Schnuppervormittag in der Grundschule. "Unsere Kooperation erleichtert den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule", so Walkenhorst und sei auch für die älteren Schüler gut, denn sie würden schon früh lernen, sich um die Jüngeren zu kümmern.

Unterricht in zwei Klassen

32 Kinder werden aktuell in zwei Klassen in der Grundschule in Icker unterrichtet. Drei von ihnen verlassen im Sommer die Schule und werden dann weiterführende Schulen besuchen. Im Kindergarten werden 43 Kinder in zwei Gruppen betreut. Zum Sommer wechseln sieben von Ihnen in die Grundschule. Ein Kind kommt aus einem Osnabrücker Kindergarten in Schule nach Icker.

Mehr aus Belm lesen Sie im Ortsportal.

Anzeige Anzeige