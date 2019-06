Wallenhorst. Die Wallenhorster Kindertagesstätte St. Raphael ist für den gestiegenen Bedarf nicht mehr ausgelegt. Ess- und Sanitärbereich platzen aus allen Nähten. Die Kirchengemeinde St. Alexander hat deshalb einen Antrag auf Erweiterung gestellt. Ein erster Planungsentwurf wurde jetzt im Ausschuss für Kindergärten vorgestellt.

