Foto: Jörn Martens

Wallenhorst. Der Wallenhorster Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für neue Baugebiete in Lechtingen und Rulle frei gemacht. Ebenfalls einmütig zugestimmt wurde trotz Kritik von UWG- und CDW-Vertretern der Bebauungsplan für das neue Feuerwehrhaus in Rulle.