Wallenhorst. Horst Poege ist der neue Schützenkaiser des Schützenvereins Rulle. Er entschied zum dritten Mal das Königsschießen für sich und sicherte sich somit den Titel.

Seit 120 Jahren besteht der Schützenverein Rulle bereits und gute Traditionen, wie das Königsschießen, werden dort gepflegt. Den diesjährigen Wettstreit eröffnete der amtierende König Volker Bugs mit seinem Schuss auf den sogenannten „Vogelbaum“. Beim Rupfen des Vogelbaums waren erfolgreich: Dieter Hawighorst (Krone), Marion Garthaus (Zepter), Karl Heinz Oertel (Apfel), Christa Uchtmann-Bugs (rechte Kralle), Claudia Reinsch (linke Kralle), Edeltraut Oertel (Kopf), Markus Ludwig (rechter Flügel), Riko Heinrich (linker Flügel) und Georg Vennemann (Stoß).

Als nach gut zwei Stunden der Adler bis auf den Rumpf gerupft war, stärkten sich die Schützen kurz am Abendbuffet. Frisch gestärkt haben sich zwei Anwärter auf die Krone in Richtung Gewehr begeben. Nach einem spannenden Wettkampf, wobei sich der Rumpf immer wieder hin und her neigte, durfte sich nach 88 Schuss Horst Poege die Krone aufsetzen. Dies ist sein dritter Königstitel, der ihn somit zum Schützenkaiser macht. Eine Ehre, die bis dahin nur seinem Kontrahenten Dieter Hawighorst zu teil wurde. Zu seinen Adjutanten ernannte der neue Schützenkaiser Dieter und Karin Hawighorst, sowie Bernhard und Brigitte Kladny.



Nach der Proklamation und ein paar launigen Worten des scheidenden Königs wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert. Die Ruller Schützen freuen sich nun gemeinsam mit ihrem Schützenkaiser auf ein tolles Jahr, das seinen Höhepunkt beim Jubiläumsschützenfest am 13. und 14. Juli an der Wittekindhalle in Rulle finden wird.

