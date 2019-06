Wallenhorst/Osnabrück. Der vom evangelischen Theologieprofessor Horst Pöhlmann ins Leben gerufene Verein Ausbildungshilfe Südindien besteht seit 30 Jahren. Er hat in dieser Zeit mehr als 1200 jungen Indern durch Schul- und College-Ausbildung eine Existenz jenseits von Almosen und Krankheit ermöglicht.

In kaum einem anderen Land wächst die Wirtschaft so schnell wie in Indien. Trotzdem leiden dort 200 Millionen Menschen an Unterernährung, so viel wie in keinem anderen Land der Welt. Gesellschaftliche und religiöse Überzeugungen erschweren eine Linderung der Not aus dem Lande selbst heraus. Pöhlmann verbrachte drei Semester als Gastprofessor in Bangalore, Südindien. Das grenzenlose Elend der Slumbewohner, an denen die prosperierende Entwicklung des indischen Hochtechnologie-Zentrums völlig vorbei geht, ließ ihn nicht kalt.

Ausbildungspatenschaft

Wieder zurück in Osnabrück gründete Pöhlmann 1989 den überkonfessionellen Verein Ausbildungshilfe Südindien. Vereinszweck: Unterstützer im Osnabrücker Land finden, die für 26 Euro im Monat eine Ausbildungspatenschaft für ein ansonsten chancenloses Kind übernehmen. Dank der Kaufkraftverhältnisse lässt sich mit dem Betrag ein großer Teil der monatlichen Unterkunfts-, Verpflegungs- und Ausbildungskosten abdecken. Zumal dann, wenn die Hilfe vor Ort ehrenamtlich organisiert ist und keinen Cent Verwaltungsaufwand kostet. Derzeit betreut der Verein 43 Patenschaften.



2018 legte Bundesverdienstkreuzträger Pöhlmann aus Altersgründen den Vereinsvorsitz nieder. Die Mitgliederversammlung ernannte ihn per Akklamation zum Ehrenvorsitzenden und wählte einen neuen, verjüngten Vorstand mit Thomas Kalthoff, Dirk Friederich und Gerlinde Schröder. Der neue erste Vorsitzende Kalthoff ist mit dem Verein vertraut, seitdem er 1993 als Assistent seinen Theologie-Professor Pöhlmann nach Bangalore begleitet hatte.

Auswahl nach Bedürftigkeit

Kalthoff berichtete den Mitgliedern von einem „Inspektionsbesuch“, den er im April 2019 – auf eigene Kosten, wie er betonte – nach Indien unternommen hatte. Auf seinem Fahrplan standen fünf Schulen und Hochschulen in Bangalore, Chennai (früher Madras) und Madurai, in dem die vom Verein unterstützten Schüler und Studierenden lernen. 40 von 43 „Patenkindern“ konnte er persönlich sprechen und sich vergewissern, dass die Stipendienzahlungen ungeschmälert an den richtigen Stellen ankommen. „Was mir auch ganz wichtig war: Ich konnte mich überzeugen, dass bei der Auswahl der Begünstigten nicht etwa Nepotismus herrscht, sondern dass die Schulleiter fair und transparent je nach Bedürftigkeit auswählen“, so Kalthoff.

Das bestätigte Gudrun Löwner, die im Dienste des Evangelischen Missionswerks Hermannsburg als Gastprofessorin am United Theological College, Bangalore (UTC), lehrt und im Rahmen ihres Heimatbesuchs nun auch Station in Wallenhorst machte. Sie betreut am UTC mehrere der aus Osnabrück unterstützten Studierenden. Ausbildungspaten sind weiterhin gesucht. Informationen: Telefon 0541 91590086 oder per E-Mail an thomas.k@lthoff.net.