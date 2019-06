Wallenhorst. 14 Viertklässler der Hollager Erich-Kästner-Schule haben untersucht, wie stark die Hase in Pye mit Plastikmüll verschmutzt ist - an einem Samstagvormittag in ihrer Freizeit. Ihre gesammelten Proben lassen sie nun in Kiel analysieren.

Die Jugendaktion „Plastikpiraten“ fand auf Initiative des Bundesforschungsministeriums bundesweit statt. Aus Hollage beteiligten sich die 14 Viertklässler mit ihren Lehrerinnen Monika Pöppelmann und Sandra Nee sowie einigen Eltern. "Gerne hätten auch Kinder der jüngeren Klassen teilgenommen, aber es galt ein Mindestalter von zehn Jahren", sagte Nee.

40 Tage "Plastikfasten"

Ihr zufolge hatte die Schülervertretung kurz zuvor in der Fastenzeit ein 40-tägiges Plastikfasten "mit sehr gutem Erfolg und großer Begeisterung" durchgeführt. Danach seien Umweltschutz und Plastikmüll immer wieder Gesprächsinhalt im Unterricht geblieben, sodass die Schule sich schließlich gerne an den "Plastikpiraten" beteiligt habe.

Konkret untersuchten die Schüler in vier Gruppen einen Abschnitt der Hase in Pye. Dabei ging es um verschiedene Forschungsfragen: Wie viel Müll ist am Flussufer zu finden? Aus welchem Material besteht der Müll? Wie groß sind die treibenden Müllteile? Wie viel Mikroplastik schwimmt auf der Hase in Richtung Meer? Die Ergebnisse wurden in einem Aktionsheft protokolliert und per Handyfotos dokumentiert. Bis Juli müssen die Daten hochgeladen und die entnommenen Proben zur Auswertung an die Kieler "Forschungswerkstatt" geschickt werden.



Einblick in wissenschaftliches Arbeiten

Erste Erkenntnis: "In und an der Hase haben wir während unser Untersuchungen erstaunlich wenig Müll gefunden, worüber wir uns natürlich gefreut haben", sagte Nee. Allerdings falle die "Müllquote" vermutlich deutlich höher aus, wenn am Stichkanal die Bade- und Grillsaison begonnen hat. Auch sonst zeigte die Lehrerin sich zufrieden: "Die Kinder erhalten durch eine solche Aktion einen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten. Sie entnehmen Proben, messen, sammeln und erheben Daten, die sie zur Auswertung hochladen und auf diese Weise weitergeben können. Sie spielen nicht nur Wissenschaftler, sondern sie sind welche", blickte Nee zurück.





Projektwoche geplant

Und das Thema bleibt präsent: Vom 17. bis 21. Juni findet an der Erich-Kästner-Schule die Projektwoche „Wir für morgen: Zukunftswoche an der Erich-Kästner-Schule“ statt. Geplant sind Nee zufolge viele Workshops zu Ernährung, Recycling oder Ressourcen.