Wallenhorst. Im Park am Stephansring in Hollage fand am Samstag zum 16. Mal der Flohmarkt "Flip" statt. Die Besucher konnten durch 130 Stände stöbern und neben Kleidung auch Haushaltsgegenstände oder Spielsachen erwerben.

Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und Temperaturen über 20 Grad feilschten die Besucher des Flohmarktes mit den Verkäufern. Eine alte Schreibmaschine, selbstgemachte Konfitüre oder ein großes Sortiment an Kleidungsstücken sowie verschiedene Haushaltsgeräte wechselten am Samstag den Besitzer. Die Veranstalter des Flohmarkts Kerstin Trentmann und Renata Stretton fuhren mit dem kleinen Kaffeewagen durch die Stände und verteilten an die Händler frischen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Sie übernahmen vor fünf Jahren die Organisation des Flohmarktes, der bereits zum 16. Mal in dem kleinen Park am Stephansring in Hollage stattfand. "Wir nehmen schon seit der ersten Stunde hier teil", sagte Trentmann. Damals fing alles mit einem Nachbarschaftstreffen an.

"Am Anfang standen hier nur zehn bis 20 Stände und das wurde dann zum Selbstläufer."

Viele der privaten Anbieter seien Stammgäste und wie die beiden Veranstalterinnen teilweise seit Anfang an dabei. "Der Bedarf, seine alten Sachen anzubieten, ist hier groß."



Standgebühren bleiben in der Gemeinde

Jedes Jahr am ersten Wochenende im Juni findet der "Flip" statt. Besonders sei, dass alle Anbieter privat verkaufen und es keine gewerblichen Händler gebe, so Trentmann. "Der Flohmarkt ist traditionell und jeder kann alles hier anbieten, von Kindersachen bis Hausrat." Dieses Jahr sei alles besonders schnell gegangen. "Am ersten Mittwoch im Mai fängt die Anmeldezeit an. Dieses Jahr waren wir nach zweieinhalb Stunden ausgebucht", freuten sich die Veranstalterinnen. Das sei ein neuer Rekord.



Fünf Euro Standgebühren zahlt jeder Flohmarktverkäufer. Die Erlöse der Standgebühren kommen, neben der Kostendeckung der Veranstaltung, einer ausgewählten Organisation zu Gute. "Wir wissen noch nicht, an wen wir das Geld dieses Jahr spenden. Klar ist aber, dass es in der Gemeinde bleibt", erklärte Trentmann. Denn ohne die Gemeinde sei die Veranstaltung des jährlichen Flohmarktes nicht möglich. "Alle helfen, wo sie können. Die örtlichen Geschäfte machen Werbung für uns."



Kleine Highlights



Mitglieder der Kolpingfamilie verkauften an einem Stand Würstchen und Getränke. Der mit eigenen Waren bestückte Kaffeewagen fuhr regelmäßig mit Kuchen herum und bei den Temperaturen durfte auch ein Eiswagen nicht fehlen, an dem in den Gassen Eis verkauft wurde. Auf dem Spielplatz im Park wurde nicht nur gespielt, sondern auch von den Kindern fleißig Sachen verkauft. "Einige sind schon seit halb sechs heute Morgen hier", sagte Trentmann. Und auch die Reichweite der Besucher reichte über die Wallenhorster Grenzen hinaus. "Wir kommen aus Bramsche und sind zum ersten Mal hier", sagte eine Besucherin. Weitere kamen aus Engter, Bersenbrück und sogar Vechta angereist, um über den gemütlichen Flohmarkt zu schlendern.

Auch nächstes Jahr findet der Flohmarkt im Park, kurz "Flip", wieder statt. Am 6. Juni 2020 haben die Besucher wieder die Chance, kleine Schätze zu ergattern.