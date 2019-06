Rulle. Schon seit über 650 Jahren ist Rulle einer der großen Wallfahrtsorte im Bistum Osnabrück. Auch in diesem Jahr findet die traditionelle Männerwallfahrt nach Rulle statt. Mehrere hundert Menschen pilgern dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum „kostbaren Blut“ und zur „schmerzhaften Mutter“ in Rulle.

Geschichte der Wallfahrt

1246 wurde in Rulle ein Zisterzienserinnenkloster namens „Marienbrunn" zwischen Kirche und Quelle gebaut, das bis 1802 bestand. Die „Heilig-Blut-Wallfahrt nach Rulle“ geht auf eine Legende zurück, nach der im Jahre 1347 aus dem Kloster eine Dose mit Hostien und Schmuck gestohlen wurde. Später fand man in die Dose nahe des Klosters mit fünf blutenden Hostien in einem blutbefleckten Tuch. Und genau an dieser Stelle wurde eine Wallfahrtskapelle eingerichtet: Das Ziel vieler Pilger, denen die eucharistische Verehrung stark am Herzen lag.

Außerdem wurde um 1720 für Rulle eine Pieta geschaffen, die seitdem ebenfalls viele Pilger anzieht. Dort trägt Maria den Leichnam ihres Sohnes auf ihrem Schoß. Durch die vom Zisterzienserorden besonders gepflegte Marienverehrung kam es dazu, dass noch eine Wallfahrt zur „schmerzhaften Mutter“ von Rulle entstand.

Start und Fahrrad-Pilger-Gruppen

Am Sonntag, 16. Juni, startet die 86. Männerwallfahrt nach Rulle. Los geht es um 6 Uhr am Dom in Osnabrück oder um 6.45 Uhr ab Christus König Haste. Unter dem Motto „Herr zu wem sollen wir gehen?" führt der Wallfahrtsweg die Pilger am frühen Sonntagmorgen durch das Nettetal. In diesem Jahr begleitet Bischof Franz-Josef Bode die Wallfahrt und feiert um 8.30 Uhr am Außenaltar den Festgottesdienst.



Eine weitere Gruppe startet um 7 Uhr in Icker. Zudem gibt es für Fahrradfahrer die Möglichkeit, mit Gruppen gemeinsam nach Rulle zu fahren. Treffpunkte hierfür sind: 5.45 Uhr an der St.-Johannes-Kirche in Alfhausen, 6 Uhr an der St.-Laurentius-Kirche in Neuenkirchen-Bramsche, um 7 Uhr am Dom Osnabrück und an der St.-Martinus-Kirche in Bramsche und um 7.30 Uhr an der St.-Josef-Kirche in Hollage.

Gemeinsames Frühstück und Rückfahrt

Nach dem Gottesdienst sind alle Männer in das Johanneshaus zum Frühstück eingeladen. Den Eucharistischen Abschluss-Segen gibt es um 11.30 Uhr in der St.-Johannes-Kirche Rulle. Abschließend geht es per Bus zurück zu den Ausgangsorten in Haste und zum Osnabrücker Dom.

Bei Fragen und Anregungen rund um die Männerwallfahrt nach Rulle stehen Jan-Hendrik Kavermann unter 05422 703526 oder Diakon Martin Walbau unter 0151 44828971 zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Ruller Wallfahrt zu finden.