Wallenhorst. Fünf Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Rulle sind für ihren Einsatz bei der Bekämpfung des Moorbrandes im Landkreis Emsland ausgezeichnet worden. Bürgermeister Otto Steinkamp überreichte den ehrenamtlichen Kräften die Urkunde des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport im Rahmen der Sitzung des Ausschusses Feuerwehr und Ordnung.

„Herausfordernd und anstrengend“ sei der Einsatz vom 19. bis 21. September 2018 gewesen, erklärte Feuerwehrmann Matthias Meyer bei der Verleihung im Ratssitzungssaal. Landesweit wurden insgesamt 700 Einheiten für ihre Unterstützung bei den Löscharbeiten des verheerenden Moorbrands ausgezeichnet, der am 3. September durch Raketenerprobungen der Bundeswehr ausgelöst und erst am 10, Oktober als vollständig gelöscht galt. Zur Brandbekämpfung auf 1000 Hektar Fläche waren in Spitzenzeiten gleichzeitig bis zu 1700 Feuerwehrleute, Angehörige des Technischen Hilfswerks, der Polizei, der Bundespolizei, der Rettungsdienste und der Bundeswehr im Einsatz.