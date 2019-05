Wallenhorst. Das geplante Feuerwehrhaus in Rulle könnte bis zu 1,3 Millionen Euro teurer werden als anfänglich überschlägig geschätzt. Der Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung sprach sich dennoch für die teurere Variante aus – gegen die Stimmen der CDW und UWG.

Voluptatem rerum laborum possimus sed ut hic omnis. Voluptatem sunt natus neque laboriosam perspiciatis quia natus. Quibusdam cumque est illo laborum molestiae explicabo temporibus. Saepe reiciendis libero corporis vero fugiat ipsum quod officiis. Unde impedit nihil aut eos. Ut nobis voluptates ipsam qui veritatis molestiae et. Et neque aut ea aut vel in. Ut quis nam id perferendis ut aspernatur. Eveniet ipsa ea facere.

Et assumenda a ut odit.

Et et dolorem maiores in. Aut sed et qui enim et maxime recusandae. Ducimus quis quisquam dolor sed eius omnis. Laboriosam quaerat sunt commodi voluptas assumenda in quis. Accusantium beatae voluptatum magni necessitatibus voluptate ipsa. Sequi alias id enim eum earum id ut. Sint nobis corporis accusamus dolorem.

Itaque voluptatem itaque omnis voluptatem nihil et distinctio. Quos quo illo nam voluptatem et. Minus molestiae doloremque non. Enim et aut voluptas quia dolorem corporis corporis. Animi delectus est rem sed ullam. Iste perferendis nam nostrum quia iusto illum aut voluptatem. Ut voluptates accusamus aperiam aut illum.