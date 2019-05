Wallenhorst. Als Begegnungsfest für Familien wurde das Lechtinger Maifest einst aus der Taufe gehoben. „Das ist es bis heute geblieben“, sagt Mitorganisatorin Monika Thünker. Rund um die Bühne auf dem Schulhof der Lechtinger Grundschule feierte das ökumenische Fest jetzt sein 30. Jubiläum.

Junge und ältere Menschen, Eltern, Kinder und Großeltern tummelten sich an diesem sonnigen Nachmittag zwischen Spielstationen und Ständen. Genau sie hatten die Organisatoren Ende der 1980er Jahre bei den Planungen für ein Fest im Wallenhorster Ortsteil im Blick gehabt: „Lechtingen ist durch die Entstehung der neuen Wohngebiete sehr stark gewachsen“, erinnert sich die Leiterin des St. Franziskus-Kindergarten Monika Thünker. Der damalige Gemeindereferent habe sich deswegen für ein Begegnungsfest für die vielen jungen Familien stark gemacht.

Musik mit Bordmitteln

Seitdem wird das Fest von der katholischen Kirchengemeinde St. Alexander, der evangelisch-lutherischen Paul-Gerhardt-Gemeinde, dem Franziskus- und Regenbogen-Kindergarten sowie der Grundschule Lechtingen organisiert und erweist sich jedes Jahr als starker Anziehungspunkt: „Viele Feste werden eingestampft, das hier in Lechtingen eben nicht“, stellte Lüder Meyer-Stiens, Pastor der ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde in seiner Begrüßung fest und lieferte zumindest einen der Gründe für die Attraktivität des Maifestes gleich mit: „Für die Musik werden nicht Leute eingekauft, sondern das Fest wird mit Bordmitteln gemacht.“

Kinder singen und tanzen

Wie das genau aussieht, stellten im Anschluss die Kinder der beteiligten Schulen und Kindergärten unter Beweis. Das Lied vom Regenbogenfisch wurde gesungen, die Zirkus-AG, ein Kooperationsprojekt zwischen Kindergarten- und Schulkindern zeigte zahlreiche Kunststücke, und der Schulchor gab in Kooperation mit den Lechtinger Musik- und Malfreunden Lieder der Freundschaft zum Besten. Ebenfalls vertreten: die Gruppen der Tanzabteilung der Lechtinger Sportfreunde.

Getragen wird das Maifest auch vom starken ehrenamtlichen Engagement der Lechtinger Bevölkerung: „Viele setzen sich ein für einen schönen Nachmittag“, erklärte Thünker anerkennend mit Blick auf das Engagement in der Caféteria, am Würstchenstand oder das Spielangebot, mit dem die kleinen Gästen Stempel auf Laufkarten einheimsen konnten. Der Erlös fließt auch wie in den vergangenen Jahren einem wohltätigen Zweck zu.



Erlös an Indien-Projekt und Förderverein

Unter dem Motto „Eins geht weg, eins bleibt hier“ profitieren in diesem Jahr das Indien-Projekt von Pater Xavier und der Verein zur Förderung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Wallenhorst. Seine Vertreter stellten an einem Stand die Projekte vor, die vom Kauf von Pflegebetten bis zur Finanzierung von Gruppenausflügen reichen. Die stellvertretende Vorsitzende Stefanie Wächter machte mit einer Buttonmaschine auf das Engagement des Vereins aufmerksam: „Das ist unser Geschenk an die Gäste, dass sie sich hier selbst einen Button kreieren können.“

Bei einem Bogenschießen-Angebot kamen auch die größeren Geschwister auf ihre Kosten. Für Organisatorin Thünker ist das ein wichtiger Faktor: „Man muss auch was mit Anspruch haben, dass sich auch die Familien mit älteren Kindern angesprochen fühlen.“