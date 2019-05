Wallenhorst. Eigentlich ist Heike Poggemeier gelernte Kauffrau. Doch vor fünf Jahren entschied sie sich, einen neuen beruflichem Wege einzuschlagen. Heute arbeitet die 53-jährige als Palliative Care Pflegekraft beim Caritas-Pflegedienst im Wallenhorster Ortsteil Hollage. Dies verdanke sie nicht zuletzt auch Fördergeldern aus dem EU-Topf, erklärt sie im Gespräch mit unser Redaktion.

Ihr Beruf macht ihr viel Freude. Sie ist glücklich, dass sie sich 2014 entschlossen hat, auf dem zweiten Bildungsweg erst Altenpflegehelferin, dann Fachkraft für Altenpflege und zuletzt noch Palliativpflegekraft zu werden, erzählt Poggemeier. Ihre Ausbildung begann sie in Lotte und während der Außeneinsätze in der ambulanten Pflege, sei ihr schnell klar geworden: "Das ist mein Ding". Ihr erster beruflicher Kontakt mit dem Tod traf Poggemeier unerwartet und prägte sie sehr. "Von diesem Zeitpunkt an war für mich klar, dass ich im Bereich der Palliativpflege aktiv sein möchte", erinnert sie sich. Ihr Arbeitgeber, der Caritas-Pflegedienst, unterstützte sie bei diesem Vorhaben. "Die Palliativpflege im häuslichen Bereich wird immer häufiger nachgefragt. Immer mehr Menschen möchten ihre letzte Lebenszeit zu Hause verbringen", weiß Bernhard Jakob, Pflegedienstleiter des Caritas-Pflegedienstes Wallenhorst und Chef von Poggemeier.

Fortbildung durch EU-Gelder gefördert

Fortbildung im Bereich der Pflege sei wichtig, sagt er. Daher schätze er die EU-Förderung sehr. Sie ermögliche ihm, das Budget für die Weiterbildung seiner Mitarbeiter umzuverteilen. Mit dem Fördergeldzuschuss von 50 Prozent zu den Ausbildungskosten habe er wieder freies Budget für andere Mitarbeiter zur Verfügung. "So kann ich das Bildungsbudget umverteilen", sagt er. Mit 32 Mitarbeitern versorgt der Caritas-Pflegedienst 170 Patienten in Wallenhorst und Osnabrück-Pye.

Traum mit Weiterbildung erfüllt

Für Poggemeier hat sich mit der Weiterbildung zur Palliative Care Pflegekraft ein Traum erfüllt. Vieles, was sie während ihrer vierwöchigen Fortbildung zu hören bekam, habe sie im Arbeitsalltag bereit intuitiv gemacht. "Dann aber zu Wissen, dass man die richtigen Dinge tut, und das Bauchgefühl bestätigt wird, ist eine gute Erfahrung", sagt Poggemeier. Aber auch eine Menge Neues habe sie für ihre Arbeit mit todkranken Patienten mitgenommen. Neue Entspannungstechniken habe sie genauso gelernt, wie Hilfen im Umgang mit Schmerzen. Auch die Kommunikation mit den Sterbenden und den Angehörigen, die Vermittlung von Grundkenntnissen der Schmerztherapie und Symptomkontrolle, psychologische Aspekte der Krankheitsbewältigung, spezielle Möglichkeiten der Grund und Behandlungspflege, der Umgang mit Sterben Tod und Trauer sowie religiöse, kulturelle und ethische Aspekte in der Sterbebegleitung und Portversorgung standen vier Wochen lang im Mittelpunkt der Weiterbildung.

Nachfrage nach Palliativpflege steigt

"Ohne qualifizierte Kräfte könnten wir die Nachfrage auf dem Gebiet der Palliativpflege nicht bewältigen", so Jakob. Der demographische Wandel und die längere Lebenserwartung sind Herausforderungen, auf die die Pflege einfach reagieren müsse.





Mehr aus Wallenhorst lesen Sie im Ortsportal.